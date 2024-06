El sustituto del aire acondicionado: así es el nuevo invento para estar fresco este verano sin gastar apenas luz

La llegada del verano ha hecho que muchos ya hayan encendido el aire acondicionado. Las altas temperaturas registradas en jornadas pasadas hace que este aparato sea un esencial en muchas casas españolas para poder dormir, especialmente en las que el sol más aprieta,

Hay mucho que ya sea porque no disponen del mismo o porque no quieren que las facturas de la luz se disparen durante estos meses, intentan buscar toda clase de trucos para estar frescos y mantener la casa a una buena temperatura: bajar las persianas y los estores para que no entre el sol, colocar sábanas mojadas en las persianas, ventilar a primera hora de la mañana y por la noche.

Para todos ellos decir que existe una alternativa mucho más eficaz e igualmente barata. Se trata de un ventilador de techo que se puede conectar sin realizar ningún tipo de reforma o instalación y que además evitará elevadas facturas a final de mes. Tan solo se tiene que colocar en el lugar de una bombilla y el ventilador comenzará a funcionar.

Además, hay que recordar que un aire acondicionado consume la misma luz que si se usan 20 ventiladores, por lo que el beneficio económico es más que considerable. Por si fuera poco, y para no quedar a oscuras en el caso de que hayas tenido que quitar una bombilla, el propio ventilador cuenta con una lámpara propia que sirve de iluminación.