Adiós al café de la mañana: una médica aconseja tomar esta alternativa que es "oro" para el cuerpo

Corbis/VCG via Getty Images

Tea, coffee and water.

El café protagoniza el desayuno de muchas personas que piensan que no lograrán ser productivas sin la energía que les provoca esta bebida. Sin embargo, según una conocida médica, existe una bebida que es mejor: el agua.

La Dra. Magdalena Cubała-Kucharska, que dirige el Instituto de Medicina Integrativa cerca de Varsovia, asegura en su cuenta de Instagram, según recoge el medio polaco Pysznosci, que tomar agua tibia por las mañanas puede hacer verdaderos milagros.

La sanitaria explica que el agua hidrata el tracto digestivo e intensifica la secreción de jugos digestivos, estimulando así el funcionamiento del sistema digestivo. De esta forma, gracias al agua, los intestinos funcionan mejor. Asimismo, se favorece el proceso de desintoxicación del cuerpo.

El mejor momento para beber café

Esto no quiere decir que no se pueda que tomar café. Ambas bebidas son compatibles. Se puede tomar agua nada más levantarnos y una taza de café uno minutos después. De hecho, el nutricionista Pablo Ojeda asegura que "el mejor momento de tomar el café no es recién levantado".

El experto detalla que nos despertamos por las mañanas "gracias a un nivel muy alto, el pico más alto de cortisol, la hormona del estrés". Y, si tomamos café en ese momento, el estimulante "interfiere" con el cortisol, con lo que no provocará el efecto deseado.

Por ello, Ojeda señala que lo ideal sería tomar café 30 o 45 minutos después de haberse levantado. Antes de ello, se puede tomar un vaso de agua para preparar el estómago y así juntar los beneficios de ambas bebidas.