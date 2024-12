Alerta en lotes de insulina en España: piden dejar de utilizarlos de forma inmediata

Jim Mahoney / MediaNews Group via Getty Images

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado sobre la retirada de determinados lotes de los cartuchos de insulina Accu-Chek Spirit de 3,15 ml después de conocer que el fabricante Roche Diabetes Care GmbH (Alemania) ha detectado un posible problema de fabricación.

"El sistema para el tratamiento de la diabetes Accu-Chek está diseñado para la administración continua subcutánea de insulina mediante dosis horarias personalizables y es utilizado para el control de la diabetes mellitus", explica la AEMPS. El defecto detectado podría causar fugas de insulina en algunos lotes de los cartuchos utilizados con este sistema.

De acuerdo con la información proporcionada por Roche, "las fugas se podrían producir en la conexión luer, donde el cartucho se conecta al sistema de infusión". Debido a esto, podría tardarse un tiempo en detectarlas, lo que, según advierte la AEMPS, podría causar serios problemas: "En caso de producirse una fuga, se podría ocasionar una liberación insuficiente de insulina y, en el peor de los casos, provocar hiperglucemia grave o cetoacidosis diabética (CAD)".

Debido a este riesgo, la empresa ha solicitado la interrupción inmediata del uso de los lotes afectados. A los pacientes se les proporcionarán 2 cajas de 5 cartuchos Accu-Chek Spirit de 3,15 ml por paciente, que provendrán de lotes no afectados. "En caso de no disponer del producto no afectado, los profesionales sanitarios deberán valorar otras alternativas al tratamiento", concluye la agencia.

Recomendaciones para los usuarios

Al conocer este problema, la AEMPS ha lanzado una serie de recomendaciones a las personas que puedan haber sido afectadas: