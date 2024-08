Así era el ron que bebían los piratas

El ron es una de las bebidas más famosas del mundo. Es una bebida alcohólica destilada que se produce a partir de la fermentación y destilación del jugo de la caña de azúcar. Su sabor y su fuerza lo distinguen claramente de otros destilados. Además, el ron, tiene una versatilidad muy generosa.

Existen diferentes tipos de ron, según el proceso de producción y el tiempo de envejecimiento. Por ejemplo, el ron blanco o plata es el tipo de ron más joven y menos envejecido. Se caracteriza por su sabor suave y ligero, y se utiliza comúnmente para mezclar cócteles, aunque tiene el mismo contenido de alcohol que el resto. Mientras, el ron dorado o ámbar es el resultado de mezclar rones blancos con otros más envejecidos y con mayor cuerpo. Tiene un sabor más complejo que el ron blanco, con notas de vainilla y caramelo.

Esta bebida se menciona por primera vez en documentos provenientes de Barbados en 1650, aunque no se conoce cuál es el origen exacto del ron. En lo que sí hay cierto consenso es en que los españoles fueron los que llevaron la caña de azúcar a las Antillas. Allí descubrieron que tras la extracción del azúcar quedaba un poso espeso de color marrón -llamado melaza- que al destilarse producía lo que hoy conocemos como ron. No obstante, no fueron los españoles los primeros en destilarlo y comercializarlo, sino las colonias inglesas y francesas.

¿Y por qué se asocia el ron a los piratas? Expertos en literatura aseguran que gracias al clásico ‘La Isla del Tesoro’, escrito en 1883 por el escocés Robert Louis Stevenson, los piratas empezaron a relacionarse con esta bebida.

En un fragmento de la novela, se reseña la canción del Capitán Billy Bones, llamada “Yo ho ho and a bottle of rum”, a raíz de la cual empezó a crearse el estereotipo del bucanero que se emborracha con ron.

Pero, ¿es real? En las largas travesías transoceánicas que duraban meses, uno de los grandes problemas a los que se enfrentaban los marineros era la rápida descomposición del agua potable y las enfermedades derivadas de su consumo. Los piratas empezaron transportar y beber grandes cantidades de ron al descubrir que añadiéndolo al agua la hacía potable.

Además, su ron tenía un alto sabor a sal porque los barriles en los que se transportaba el rol eran rellenados con agua de mar para conservar su función de contrapeso en la bodega del barco. Al volver a tierra, los barriles eran vaciados y llenados de nuevo con ron, provocando la mezcla del licor con los restos de sal.