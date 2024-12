Atracan a un singapurense en Barcelona y da una lección a todos los que se rinden si les roban

Los turistas, para los ladrones y estafadores, son vistos como suculentos objetivos a los que poder robar y engañar, ya que aprovechan el desconocimiento del idioma y costumbres de la zona de estos viajeros, además de que, por lo general, suelen contar con más dinero que los habitantes del lugar.

Una de las ciudades que más se ha visto afectada en este sentido es Barcelona, según un informe de 'Eurostat', que refleja que la ciudad cuenta con una tasa de 326 robos por cada 100.000 habitantes, siendo únicamente superada por Bruselas, que tiene 360. Por detrás se encuentra Melilla, con 239 robos por cada 100.000 habitantes.

En este contexto, el usuario de TikTok Daniel Lim, de 32 años, conocido por su nick Limey_dan, afirmó que, tras alquilar un vehículo en Barcelona, al salir del garaje, fue detenido por otro conductor que le comunicó que tenía problemas en el neumático de su coche. Mientras tanto, otro vehículo frenó a su otro lado, indicándole que no podía quedarse parado ahí. "En esa fracción de segundo, se llevaron mi bolso en el asiento delantero, con mi pasaporte, billetera y llaves", explicó Lim.

Cuando se percató, comenzó a preocuparse, ya que nunca había sufrido una experiencia similar. "Siento conmoción porque nunca antes me habían robado. Siento rabia contra la banda albanesa que se aprovechaba de los demás, y también preocupación porque tenía que coger un vuelo de vuelta a la mañana siguiente", añadió.

A pesar de que intentó perseguir al ladrón, no pudo alcanzarlo, lo que le generó una gran frustración. Tras ello, bloqueó todas las tarjetas de crédito y llamó a su novia, quien le propuso rastrear sus auriculares para poder hallar la ubicación de su bolsa. Una vez consiguió localizarlos, se trasladó hasta el lugar donde aparecía que estaban: un café situado al aire libre.

Sin embargo, al igual que él se acordaba de los ladrones, ellos también de él. "Nos reconocimos", explicó Lim. "Demasiado tarde para llamar a la policía, así que me hice el tranquilo y dije que no quería problemas, solo que me devolvieran mi pasaporte", continuó. "Si me acercaba a ellos en paz y demostraba que quería resolverlo de manera amistosa entre nosotros, había una posibilidad de que pudiera recuperar mis cosas", añadió.

En el momento en el que se acercó, pensó que a menos que le devolviesen los documentos de identidad, llamaría a la policía. Después de unos minutos hablando con los delincuentes, consiguió que le dijesen dónde estaba. Según le comentaron, lo habían arrojado en la carretera, cerca del aeropuerto.

Un golpe de suerte

A pesar del buen rumbo que parecía tomar la conversación- incluso se hicieron un selfie- los hombres acabaron abandonando el lugar, y el turista volvió al mismo punto en el que estaba inicialmente. Intentó buscar sus pertenencias, pero sin suerte. Ya a punto de rendirse, Lim decidió probar suerte en la comisaría, donde milagrosamente se encontraban sus cosas.

La bolsa donde estaba la cartera apareció, afortunadamente, gracias a la solidaridad de un taxista que la halló en el suelo. Aunque le faltaban unos 250 euros y la cartera, el resto del contenido de la bolsa estaba intacto. "¡Mis tarjetas de crédito, llaves y pasaportes estaban allí! La policía solo presentó una denuncia después de que insistí en que me aseguraran, pero rechazaron mis pruebas", afirmó.

Liam pudo finalmente coger el vuelo y regresar a su hogar. Aunque se siente "increíblemente bendecido" señala que "también es un recordatorio aleccionador de que siempre hay que ser muy cauteloso y estar alerta: nunca confíes en nadie en absoluto, incluso en lo que parecen lugares públicos o seguros". "Por lo general, estoy bastante alerta y cauteloso y no me han robado antes en mis años de viaje, así que nunca asumas que esto no te puede pasar a ti", concluye finalmente.