Atrapada siete horas en la grieta de una roca mientras intenta recuperar el móvil

WALKER POD IMAGES VIA Getty Images

Una mujer de 22 años ha sido rescatada después de quedar atrapada boca abajo, entre dos rocas, al intentar recuperar su teléfono móvil en la región de Nueva Gales del Sur, en Australia. La operación de rescate duró más de siete horas.

Matilda Campbell practicaba senderismo con sus amigos en una propiedad privada en Laguna, un pueblo a unos 120 kilómetros de Sídney, cuando su teléfono móvil se precipitó al vacío. Mientras intentaba recuperarlo, se deslizó de cabeza en una grieta entre dos grandes rocas y se quedó colgando de sus pies a tres metros de profundidad.

Los amigos de la joven de 23 años no pudieron auxiliarla en un primer momento. Intentaron llamar al 000 (número de emergencia local, equivalente al 112), pero no pudieron porque no había cobertura.

Peter Watts, el operario encargado de rescatar a la joven, confirmó al canal de televisión CNN que no había señal telefónica en el área, por lo que los amigos de la joven tuvieron que dejarla y buscar otro lugar para llamar. Los agentes tardaron más de una hora en llegar.

Watts trabajó con un equipo multidisciplinario para retirar varias piedras pesadas y crear un punto de acceso seguro. Además, se construyó un marco de madera dura para garantizar la estabilidad mientras el equipo trabajaba.

Tras el aparatoso rescate, los operarios trasladaron a la joven al hospital, donde recibió el alta siete horas después de la caída, con solo rasguños y moretones menores, según el medio.

"En mis 10 años como paramédico de rescate, nunca había encontrado un trabajo como este, fue desafiante, pero increíblemente gratificante", ha confesado el trabajador en una publicación en redes sociales. Además, también ha explicado que la joven "estaba cansada y bastante mareada en el momento del rescate. Toda su sangre estaba en la cabeza, por lo que no podía levantarse ni caminar en ese momento".