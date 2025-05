La pesadilla laboral hecha realidad: pierde su empleo y paga 38.000 euros

Andreas H. ha vivido una verdadera pesadilla administrativa tras ser despedido de su empleo el 31 de marzo de 2023. A pesar de haber trabajado durante años como mecánico y luego como obrero cualificado, una cadena de errores burocráticos y una gestión deficiente por parte de las autoridades lo dejó sin ingresos por desempleo y con una deuda de 38.000 euros con su antiguo empleador.

El problema comenzó cuando Andreas H., considerado legalmente como una "persona discapacitada privilegiada", impugnó su despido. En estos casos, es necesario que el Servicio del Ministerio de Asuntos Sociales (SMS) autorice la rescisión. Durante ese tiempo, el empleador debe seguir pagando el salario hasta que haya una decisión firme. Sin embargo, si el SMS aprueba el despido, el trabajador debe devolver lo percibido.

En el caso de Andreas H., el SMS tardó 15 meses en emitir su resolución, cuando el plazo legal no debería haber excedido los seis. Como consecuencia, tuvo que reembolsar 38.000 euros a su empleador, sin haber recibido un solo céntimo del Servicio Público de Empleo (AMS) de Baja Austria en concepto de prestaciones por desempleo.

Pero esto no acabó ahí. La AMS no informó a Andreas H. de que debía inscribirse como desempleado de forma preventiva. "La persona en cuestión normalmente no puede saber tal cosa", explica el Defensor del Pueblo Bernhard Achitz, quien criticó duramente tanto la demora del SMS como la omisión del AMS.

"La AMS debería haber llamado la atención del Sr. H. sobre las posibles consecuencias y haber aceptado su solicitud de subsidio de desempleo como medida cautelar. ¡Entonces no habría pasado nada, y H. habría quedado asegurado!", añade.

Tras la intervención de la Junta del Defensor del Pueblo, la AMS revisó el caso y reconoció errores en el proceso. "Tomamos este error como una oportunidad para comenzar un nuevo proceso con el Sr. H. en su solicitud de beneficios por desempleo", expresó la institución. También lamentaron "sinceramente las preocupaciones financieras" que tuvo que afrontar Andreas.

Finalmente, se espera que Andreas H. reciba las prestaciones atrasadas. El Defensor del Pueblo reconoce que "es mérito de la AMS que lo hayan examinado de nuevo", aunque subraya la urgencia de mejorar los procedimientos para evitar más casos como este.

