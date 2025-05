Una joven de 20 años se va de niñera a Tailandia y lo que ve allí la deja impactada: "Quedas a su merced"

Cada vez es más común que los jóvenes trabajen como au pair, pues además de que no se requiere de mucha experiencia, también les permite ahorrar algo de dinero. Sin embargo, en algunos casos la vivencia no resulta del todo agradable, tal y como recogen algunos de los que han participado alguna vez en este tipo de trabajos.

"Nunca volvería a ser au pair", subraya Aino, de 20 años, una de las jóvenes que forma parte de la serie Au Pairs en Tailandia, la cual muestra la vida cotidiana de los jóvenes finlandeses en las guarderías y lleva más de diez años en emisión.

"En Tailandia sufrí un gran choque cultural. Comentarios sobre apariencia, violencia y consumo de sustancias. Fue un viaje bastante duro", añade la joven a Ilta-Sanomat, quien relata algunos de los episodios que tuvo que vivir durante su estancia como au pair en una familia anfitriona.

"Hubo violencia contra niños y animales", afirma. "Me metí en aguas bastante profundas y probablemente por eso estoy en un estado algo sensibilizado en casi todos los episodios. Se estrelló muy cerca de alguna manera y se sintió difícil. Luche con esos sentimientos durante todo el rodaje de la serie", describe Aino.

"Y si sucede que los valores de la familia no coincide con tus propios valores, entonces quedas a su merced y no puedes decir nada en contra. Me encantaría volver a trabajar con niños, pero no como au pair", critica Aino, que a pesar de ello asegura que por lo demás la experiencia fue educativa.

