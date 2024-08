Castigo a los amantes de Juego de Tronos: le niegan el pasaporte a Khaleesi

El enloquecimiento desmedido de muchas personas por sus series o películas favoritas, tan habitual en los tiempos que corren, y debido a los fenómenos fan y a la infinita producción y consumo de contenido gracias al surgimiento y consolidación de plataformas, puede jugar malas pasadas en casos muy extremos.

Esto le ocurrió a Lucy, una madre que había planificado unas vacaciones para ir con su hija, de seis años, a Disneyland París y que tuvo que experimentar una situación desagradable cuando se dispuso a solicitar el pasaporte de su hija para poder volar a la capital francesa.

¿El motivo? El nombre de la pequeña. Y es que, su madre, ferviente fan de Juego de Tronos, nombró a su hija Khalessi, en honor a la Madre de Dragones de una de las series más vistas de la historia.

Según informó la progenitora de la menor, los miembros de la Oficina de Pasaportes, rechazaron la solicitud de Khalessi, debido a que las autoridades exigían un permiso por parte de Warner Bros -que tiene la marca del nombre registrada- para poder entregar el pasaporte de la niña.

Solo pueden registrar la marca con fines comerciales

Esto provocó que Lucy quedara "devastada", como ella misma afirmó a los medios. "Estábamos deseando poder realizar nuestras primeras vacaciones juntas", aseguró la británica.

Tras lo ocurrido, la mujer recurrió a dos vías: la mediática y la legal. Contrató unos servicios de asesoramiento legal, y sus abogados llegaron a la conclusión de que, aunque Juego de Tronos tiene la marca registrada, esta se refiere únicamente al campo de los bienes y servicios, y no para el nombre de una persona.

Tras recabar la información pertinente, el documento elaborado por sus abogados fue enviado a la Oficina de Pasaportes, que a su vez, le instaron a conseguir "una carta de Warner para confirmar que la niña pudiera usar ese nombre". relató Lucy.

Desde su punto de vista, era algo inentendible. "Me sentí frustrada, no entendí nada. Si ella pudo conseguir un certificado de nacimiento, ¿no se habría señalado algo en ese momento?", destacó Lucy. "Nunca pensé que se pudiera registrar un nombre como marca".

Gente con situaciones parecidas

Ante este escenario, la Oficina de Pasaportes tuvo que rectificar y llamó a Lucy para mostrarle sus disculpas ante lo que definieron como un "error". "Me informó de que ya deberían poder tramitar el pasaporte de mi hija", ya que, de acuerdo con lo explicado por el funcionario, todo fue un malentendido. Pese a ello, Lucy está segura de que la rectificación no habría ocurrido si ella no hubiera acudido a los medios de comunicación.

"Si no hubiera publicado esto en las redes sociales, no se habría hecho nada. "Me habría quedado estancada, sin saber qué hacer. La gente me contactó contando experiencias similares", afirmó.

Con esta historia, Lucy espera poder ayudar a otras personas en una situación parecida. "Creo que podría haber otras personas en esta situación, a quienes les hayan rechazado por el pasaporte recientemente por algo así. Esperamos que ahora sepan que se puede resolver", concluyó.