Científicos quedan descolocados al ver formarse el oro en cuestión días

zen rial VIA GETTY IMAGES

Un misterio geológico que intrigó a la ciencia durante décadas ha encontrado respuesta. Investigadores de la Universidad McGill, en Canadá, han demostrado que las vetas de oro conocidas como "de bonanza", famosas por su altísima concentración, pueden formarse en cuestión de días, desafiando la teoría tradicional que afirmaba que estos depósitos requerían cientos de miles de años para desarrollarse.

El estudio, liderado por el profesor Anthony Williams-Jones y el doctorando Duncan McLeish, analizó muestras de la mina Brucejack, ubicada en Columbia Británica, y fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Los investigadores descubrieron que un proceso llamado floculación de coloides de oro, similar a la coagulación de la leche, es responsable de la formación rápida de estas vetas ultrarricas.

Las vetas de bonanza contienen concentraciones de oro millones de veces superiores a las presentes en la corteza terrestre promedio. Hasta ahora, se creía que estas se formaban lentamente por la acción de fluidos hidrotermales que circulaban por fracturas en la corteza durante millones de años. Sin embargo, el nuevo estudio demuestra que estos depósitos pueden generarse en condiciones geológicas específicas y en un tiempo sorprendentemente breve.

El proceso clave involucra nanopartículas de oro suspendidas en fluidos geotérmicos. Estas partículas, inicialmente cargadas, se repelen entre sí, pero al neutralizarse sus cargas, se agrupan y precipitan rápidamente, rellenando grietas en las rocas. "Es un mecanismo similar al que ocurre cuando la leche se corta y las partículas de grasa se aglomeran", explicaron los autores del estudio.

El descubrimiento no solo redefine la comprensión científica de la formación de oro, sino que también tiene implicaciones prácticas. La minería podría beneficiarse de técnicas más precisas y eficientes para localizar depósitos de bonanza, optimizando los recursos y reduciendo los costos.

El estudio se basó en análisis realizados en la mina Brucejack, una de las más ricas de América del Norte. En paralelo, otras minas como Mponeng, en Sudáfrica, continúan explorando métodos avanzados para extraer oro de vetas profundas y peligrosas, demostrando que el conocimiento sobre este valioso metal sigue evolucionando.