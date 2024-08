Contundente revés al acuerdo entre el SUP y Desokupa

El reciente acuerdo de formación en desalojos entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la organización Desokupa ha sido rechazado por los sindicatos de la Policía Nacional Jupol y la Agrupación Reformista de Policías (ARP), quienes han expresado su preocupación por el “grave perjuicio” que este acuerdo podría causar a la institución policial y a la democracia.

La ARP ha calificado el acuerdo como una “amenaza grave y directa al respeto de los valores democráticos”. Han pedido que se revisen las subvenciones del sindicato policial y han interpelado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que defienda la institución policial y evite que se identifique a todos los agentes de la Policía Nacional “con el fascismo más radical y extremo”.

Por su parte, Jupol ha solicitado a la Dirección General de la Policía que se responsabilice de la formación avanzada que los agentes con nivel IV de Defensa Personal Policial puedan necesitar, para evitar “injerencias externas no deseables en la formación de los agentes”. Según un comunicado de la organización sindical, el acuerdo entre SUP y Desokupa supone un “grave perjuicio” para la institución policial ya que los agentes recibirán una “formación no homologada y no baremable”.

ARP ha expresado su preocupación por el hecho de que una organización como Desokupa, a la que han calificado de “extrema derecha” y de la que han mantenido que “debería ser ilegal”, forme a policías. Según ellos, esto “podría introducir sesgos y prejuicios en la actuación policial”, lo que “pone en entredicho el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de Derecho y los Principios Democráticos”.

Finalmente, ARP ha pedido a los “grupos políticos y sindicales democráticos” que se unan y les apoyen para evitar la “peligrosa deriva”. Han sentenciado en un comunicado que “no se puede financiar con dinero público o de los propios afiliados ajenos a este acuerdo, actividades contrarias a la convivencia social y el buen hacer de los policías de nuestro país”.