Denuncian a los bancos más conocidos de España por cobrar comisiones ilegales a los herederos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante el Banco de España contra varias entidades bancarias por cobrar de manera improcedente comisiones de entre 80 y 100 euros más IVA a los herederos por recibir la herencia de una persona fallecida. Este trámite de testamentaría, en el cual los familiares llevan la escritura notarial a la entidad bancaria para recibir el dinero de las cuentas bloqueadas del fallecido, no debe ser objeto de cobro.

A pesar de que algunas entidades como Banco Sabadell, Unicaja y Abanca han dejado de cobrar estas comisiones y otras como ING Direct, Deutsche Bank y Cajamar nunca lo han hecho, varias entidades siguen imponiendo estos cargos. Entre ellas se encuentran Santander (90€ + IVA), Caixabank (80€), Ibercaja (101,01€), Bankinter (85€ + IVA), Kutxabank-Cajasur (72,60€), Caja Rural de Granada (80€ + IVA), Caja Rural del Sur (72,60€) y BBVA (90€ + IVA).

El Banco de España ha señalado que el estudio y verificación de la documentación de la testamentaría es una actividad interna de la entidad, realizada en su propio interés y no constituye la prestación de un servicio bancario, por lo que no es procedente el cobro de comisiones. Además, según el organismo, estas imposiciones van en contra del principio de libertad de contratación y los herederos no están obligados a abrir cuentas ni a pagar por certificados de posiciones a la fecha de fallecimiento para recibir la herencia.

En 2022, las reclamaciones relacionadas con testamentarías ascendieron a 1.249, representando el 3,7% del total de las reclamaciones, según la memoria del Banco de España. OCU ha llevado a cabo un estudio sobre el comportamiento de las entidades financieras en los procesos de toma de posesión de bienes de personas fallecidas, revelando resultados preocupantes: el 60% de los encuestados calificó la tramitación de la testamentaría como insatisfactoria o muy insatisfactoria, el 65% encontró obstáculos o problemas con la entidad bancaria, un 20% se vio obligado a contratar un producto en la entidad como requisito para entregar los bienes del fallecido, el 30% de los encuestados mencionó la falta de información o de instrucciones suficientes. Además, los tiempos de espera son un problema importante, con trámites que pueden durar varios meses: un 45% de los procesos duraron seis meses y un 22% más de un año.

Ante esta situación, OCU solicita la estandarización del proceso de tramitación de testamentarías para todas las entidades bancarias, proponiendo un protocolo claro que incluya las fases del proceso, la documentación a entregar y un plazo máximo para la entrega de los bienes o su cambio de titularidad. Además, propone un plazo máximo de tramitación de 15 días desde la presentación de toda la documentación necesaria y sanciones con intereses de demora a favor de los herederos en caso de incumplimiento.