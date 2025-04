Una mujer de 80 años quiere cuidar de su hijo y un error en el formulario de residencia puede enviarla directa a la cárcel

Elzbieta Olszewska, una mujer polaca de 80 años, se ha quedado en situación irregular en el Reino Unido y bajo amenaza de multa, expulsión o incluso cárcel por un error burocrático: su solicitud de residencia se presentó por internet en lugar de hacerlo en papel, como exige el procedimiento en su caso. El trámite, con todos los datos correctos, se entregó dentro del plazo, antes de que caducara su visado de visitante.

La anciana llegó desde Varsovia el pasado septiembre para vivir con su hijo, Michal Olszewski, de 52 años, un ingeniero aeronáutico que reside en Lincoln con su mujer. Llevaba años viajando a Polonia para echarle una mano, pero al empeorar su salud, decidió llevársela a casa. Vive en Reino Unido desde 2006 y tiene la doble nacionalidad polaca y británica, lo que le permite acoger legalmente a su madre a través del sistema de asentamiento familiar.

Según ha contado The Guardian, el Ministerio del Interior británico respondió el 25 de marzo: “Su solicitud no es válida y no podemos aceptarla”. ¿El motivo? Usaron el formulario online en lugar del impreso, que sigue siendo obligatorio para este tipo de casos. “No existe derecho a apelación respecto a una solicitud inválida”, añadía la carta.

Desde entonces, Olszewska ha perdido el derecho a quedarse en el país. La notificaron de que, al haber vencido su visado, se enfrenta a posibles consecuencias legales: ser detenida, multada, encarcelada, expulsada del Reino Unido y vetada para volver. Para conseguir el formulario correcto, hay que solicitarlo al Ministerio, que lo envía por correo electrónico con el nombre de la persona ya impreso. Después hay que imprimirlo, rellenarlo a mano y enviarlo por correo postal. Aunque las autoridades están digitalizando el sistema migratorio, algunos trámites siguen exigiendo el papel, y mucha gente ni siquiera lo sabe.

“El Ministerio del Interior ha actuado con una desfachatez total”, denunció el ingeniero. “Esperaron casi seis meses para decirnos que la solicitud no valía. Mi madre está destrozada. Soy hijo único, estamos muy unidos y queremos pasar juntos sus últimos años. Mi mujer y yo la vamos a cuidar en nuestra casa. Pago mis impuestos, soy un buen ciudadano. Esto me enfurece. Este país se supone que es una democracia, pero esta decisión parece sacada de una burocracia soviética”.

La abogada de la familia, Katherine Smith, del despacho Redwing Immigration, explicó que las consecuencias de este tipo de rechazo son “muy graves” y criticó la rigidez de las autoridades: “Fue muy duro que no aceptaran la solicitud online ni dieran tiempo para rehacerla en papel. Elzbieta se ha quedado sin estatus legal por culpa del retraso en tomar una decisión, y está muy angustiada”.

Como no hay posibilidad de recurso, Smith prepara ya una demanda para que se inicie un procedimiento de revisión judicial contra el Ministerio del Interior británico. Un portavoz de ese ministerio se ha limitado a decir: “No comentamos casos individuales”.