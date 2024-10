Desvelado el misterio sobre si sirve de algo poner un cuenco de sal junto a la ventana

Con la llegada del frío es común observar en algunos hogares el truco del cuenco de sal junto a las ventanas, una costumbre que es más popular en los hogares de Inglaterra y Ecocia, pero que se puede ver cada vez más en España.

Uno de los mayores problemas cuando descienden los termómetros es la condensación, que si no se trata de forma adecuada puede causar algunos inconvenientes, incluido la aparición de moho, que puede derivar en complicaciones de salud.

"La condensación no es una cuestión de una temperatura en particular, sino de una diferencia entre dos temperaturas: la temperatura del aire y la temperatura del punto de rocío", explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) . "El punto de rocío es la temperatura a la que se puede formar el rocío, es el punto en el que el aire se satura y no puede contener más vapor de agua. Cualquier enfriamiento adicional hace que el vapor de agua se condense", apunta el organismo, según el medio IFLScience.

Por ello, una forma que ha surgido para lidiar con la condensación es colocar un recipiente con sal cerca de la ventana durante los meses más fríos. "La sal tiene la capacidad de absorber naturalmente la humedad del aire y esencialmente lo seca de modo que cuando entra en contacto con el vidrio, se forman menos gotas de condensación", dijo Andy Ellis, experto en hogar y jardín de Posh.co.uk, según el mismo medio.

“Es un truco muy fácil que no requiere ningún esfuerzo. Simplemente llena un recipiente poco profundo o un frasco pequeño con un poco de sal, puede ser sal de mesa o sal de roca. La cantidad que uses variará según el tamaño de la ventana junto a la que lo coloques. Por supuesto, en general, cuanto más grande sea la ventana, más sal necesitarás, aunque por lo general un recipiente pequeño debería ser suficiente", aseguró.