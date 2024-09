Dimite de su trabajo, vende su casa y 'se jubila' con 35 años: "Vivo en una caravana y me hice millonario"

Steve Adcock tomó una drástica decisión en 2016. Decidió dejar su trabajo, vender su casa y mudarse junto a su mujer y sus dos perros a una caravana. Con este medio de transporte, emprendieron un viaje por todo Estados Unidos.

8 años después, asegura que ahora es millonario. A través de las redes sociales manda mensajes a sus seguidores para que sigan sus pasos. "Me despidieron del trabajo porque me negué a engañar a los demás: me pidieron que publicara 'anuncios fantasma", ha señalado.

Steve Adcock trabajaba como programador en una empresa. Tras vender su casa y lograr un ahorro superior a los 900.000 dólares, decidió viajar por el país durante tres años. "Vivir con muy poco dinero en nuestra caravana permitió que nuestro patrimonio neto aumentara a medida que viajábamos, aunque ya no teníamos trabajos de tiempo completo", ha indicado a la CNBC.

Gracias a sus vídeos de YouTube ingresaba un poco de dinero y también se llevaba 1.000 dólares mensuales con un blog en el que hablaba de la jubilación anticipada. Un dinero que era suficiente para la nueva vida que emprendieron.

La buena noticia para esta pareja es que lograron aumentar su patrimonio en 150.000 dólares por los bajos costes con la caravana. "Nada mal para no haber puesto nunca un pie en una oficina", ha asegurado.

Además de su canal de YouTube y el blog, ahora Steve Adcock ha escrito un libro llamado Millionaire Habits (Hábitos millonarios) que se publicó el pasado mes de enero, mientras que su esposa ha regresado a su trabajo.