Un español acude a un Lidl de Irlanda, no se resiste a un producto español y decide faltar el respeto a toda la Comunidad Valenciana

"Ha llegado el día de faltarle el respeto a toda la Comunidad Valenciana y a España". Así ha comenzado un español un vídeo en la red social TikTok en el que ha documentado su experiencia tras comprar un kit de paella en un Lidl de Irlanda.

La publicación ha sido realizada por el creador de contenido Alejandro Mesa, más conocido en la mencionada red social como @buenosdiasporcierto. El joven ha explicado que el kit de paella es uno de los productos que Lidl vende en "la semana española" del supermercado.

"Viene arroz que pone spanish rice (aunque no sabemos exactamente de dónde viene), aceite de oliva (que pone que es virgen extra y se supone que también viene de España) y un sazonador de paella en el que salen gambas y mejillones", ha detallado el español.

No obstante, el creador de contenido ha aclarado que ese sazonador no ha sido utilizado, ya que ha optado por ponerle a su paella los siguientes ingredientes: ajo, cebolla, pimiento rojo, judías verdes, champiñones, pollo al limón y alitas marinadas.

Adelantándose a las posibles críticas por su paella, Alejandro Mesa ha subrayado que "sé que esto no tiene nada que ver con una paella valenciana, pero la voy a hacer así porque es lo que he encontrado y lo que me apetecía hoy comer".

Una vez cocinada la paella y con el plato en la mesa, el español ha dicho que "no estoy muy orgulloso de mi trabajo" y ha señalado que a simple vista la comida tenía "una pinta un poco rara".

Sin embargo, tras probar la paella el creador de contenido no ha quedado del todo descontento con el resultado. "Está un poco pasado de punto, pero dentro de lo que cabe no está malo, la verdad", ha afirmado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.