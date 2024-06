Dos ecologistas detenidos por lanzar pintura naranja sobre el monumento megalítico de Stonehenge

Just Stop Oil

Los dos activistas de Just Stop Oil sentados ante el monumento de Stonehenge tras rociar al pintura naranja sobre las piedras.

Al menos dos ecologistas, miembros de la organización de defensa del medio ambiente Just Stop Oil han sido detenidos por la Policía del condado de Wiltshire, en Reino Unido después de arrojar pintura naranja sobre el monumento megalítico de Stonehenge, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde hace casi cuatro décadas, para exigir al Gobierno británico un compromiso firme para acordar a nivel internacional un "plan equitativo que ponga fin a la extracción y quema de petróleo, gas y carbón para 2030".

Los dos activistas, identificados como Niamh Lynch, de 21 años, y Rajan Naidu, de 73, se enfrentan a acusaciones por dañar el histórico monumento, mientras continúan las investigaciones. El acto de vandalismo ha tenido lugar sobre el mediodía (hora local), cuando los dos activistas han rociado el icónico monumento neolítico, situado cerca de la ciudad inglesa de Salisbury, en el sur de Reino Unido, donde está previsto que se reúnan este jueves miles de personas para celebrar el solsticio de verano.

El ataque a Stonehenge se produjo delante de un grupo de ciudadanos que visitaban el monumento megalítico y que, según muestra un vídeo difundido por el propio grupo en su página web y en las redes sociales, intentaron frenar la protesta. El incidente, por otro lado, tiene lugar poco después de que el Partido Laborista se comprometiese a detener futuras licencias para el establecimiento de nuevos yacimientos de petróleo y gas como parte de su campaña electoral de cara a las generales previstas para el próximo 4 de julio.

Un portavoz de Just Stop Oil ha manifestado que el actual Gobierno británico "ya se había comprometido a poner en marcha medidas para cumplir con las anteriores demandas de la organización". "Sin embargo, todos sabemos que esto no es suficiente. Seguir quemando carbón, petróleo y gas provocará la muerte de millones de personas. Tenemos que unirnos para defender a la humanidad o lo arriesgaremos todo. Por eso Just Stop Oil exige que nuestro próximo Gobierno firme un tratado jurídicamente vinculante para eliminar progresivamente los combustibles fósiles antes de 2030", ha reivindicado.

"Si no se comprometen a defender nuestras comunidades, los simpatizantes de Just Stop Oil, junto con ciudadanos de Austria, Canadá, Noruega, Países Bajos y Suiza, se unirán a la resistencia este verano, si sus propios gobiernos tampoco toman medidas significativas. En toda Europa se pueden encontrar círculos de piedra que muestran cómo siempre hemos cooperado a través de grandes distancias; estamos construyendo sobre ese legado", ha puntualizado en un comunicado publicado en la web de la ONG.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha criticado estas acciones como un "vergonzoso acto de vandalismo". "Just Stop Oil debería avergonzarse de sus activistas, y ellos y cualquiera asociado con ellos, incluido cierto donante del Partido Laborista, deberían emitir una condena", ha dicho.

Por su parte, el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, ha tachado de "patético" al grupo ecologista y ha incidido en que el daño causado al monumento de Stonehenge es "indignante". "Los responsables deben enfrentarse a todo el peso de la ley", ha remachado.

A pesar de las críticas recibidas desde uno y otro lado de la política británica, Just Stop Oil ha asegurado que "seguirán actuando para generar la presión política necesaria". La organización de protección del patrimonio English Heritage evalúa el impacto de la pintura en las piedras, que son parte de un conjunto Patrimonio de la Humanidad construido entre 3100 y 1600 a. C.