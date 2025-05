Un marmolista mira la lápida del Papa Francisco y hace la gran revelación sobre su origen: "Somos los únicos que trabajamos esa piedra"

El mundo se prepara para dar relevo al papa Francisco. Con los 131 cardenales ya listos para arrancar el cónclave que ha de marcar el futuro de la Iglesia Católica, aún son muchos los detalles que genera el legado del fallecido santo padre.

Uno de los últimos aspectos más comentados es la lápida en la que reposan los restos de Francisco. Y precisamente ha llamado la atención de los responsables de darle forma.

"Tan pronto como la tumba del papa se abrió al público, reconocí la piedra de Finale. Nosotros hicimos esa lápida. Me dijeron que era para un monseñor", apunta. Alessandro Rosciano, director general de la empresa familiar Faggion Marmi di Finale.

Su firma elaboró y envió a Roma la lápida que ahora acoge el cuerpo de Francisco, para su sorpresa. "No podía creer lo que veían mis ojos; reconocí la lápida en la foto", añade al medio italiano Il Secolo XIX impresionado al ver la piedra.

Al preguntarle cómo puede estar seguro de que dicha piedra sea la que ellos trabajaron, insiste en que "somos los únicos que la trabajamos; las canteras de donde se extrajo cerraron en los años 80, el material se agota y tenemos los derechos exclusivos".

"Esta no es una piedra superpreciosa, de hecho es bastante humilde, ciertamente es única: está hecha con conchas y el fondo del mar, que se han solidificado con los años. No hay otro en el mundo con esta conformación. No sabíamos quién la había elegido, pero, en retrospectiva, hoy no sorprende que sea para el papa Francisco", prosigue Alessandro Rosciano.

"El pavimento de la tumba está realizado con piedra de Finale Ligure como homenaje a las tierras de origen de la familia del Pontífice. La lápida, sobria y discreta, consiste en una sencilla losa de piedra ligur, grabada con el nombre Franciscus , con un relieve de 12 centímetros sobre el nivel del suelo", reza la página de la Basílica de Santa María la Mayor, donde quiso ser enterrado el papa.