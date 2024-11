El ayuntamiento se queda sin dinero y el único coche patrulla no pasa la ITV: el pueblo con policía en coche particular

Una situación surrealista se está viviendo actualmente en el municipio castellonense de Navajas. Según informan desde el consistorio, actualmente tan solo hay un policía local ejerciendo profesionalmente, y aunque esto de por sí ya podría parecer llamativo, lo pero está por llegar.

El asunto de importancia es que el único policía local del municipio no tiene coche oficial de Policía, ya que el vehículo no ha pasado la ITV (el coche data del 2007) debido a las numerosas reparaciones que tiene pendientes, por lo que para patrullar, el policía tiene que coger su propio coche particular.

Esta situación ha sido denunciada por el PP local, que exige que el gobierno de Navaja (Alternativa), se encargue de proveer al policía de un coche oficial para que pueda prestar un servicio "en condiciones".

Los populares, en palabras de su portavoz municipal, Nacho Navarro, piden que se tomen cartas en el asunto de forma inmediata, ya que "urge corregir cuanto antes con la compra de un nuevo utilitario", motivo por el que han presentado "una propuesta para que esta situación se resuelva a la mayor brevedad posible".

Financiarlo con el programa europeo 'Leader'

Debido a esta anomalía, el policía local del municipio de 840 habitantes (Datos del INE de 2023), realiza la mayor parte del trabajo a pie y cuando tiene que desplazarse utiliza su propio coche.

Por todo esto, Navarro insistió en que si hace falta, hay que realizar "la compra de un nuevo coche que podríamos financiar con ayudas públicas", y apela a los fondos del programa europeo Leader como método para sufragar el gasto.

Finalmente, Navarro lamentó que su partido haya tenido que enterarse de esta situación "por terceros" y demandan al alcalde que les "haga partícipes día a día de su gestión, porque esta situación que ahora exponemos exige que todos trabajemos para resolverla a la mayor brevedad posible", concluyó.