El Brunch Electronik Festival triunfa en su segunda edición en Barcelona

El Brunch Electronik Festival, que se ha celebrado en Barcelona, ha cerrado su segunda edición con un rotundo éxito. Este evento, que ha reunido a más de 70.000 personas, se ha convertido en uno de los principales festivales de la ciudad, superando todas las expectativas.

El festival ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad, evitando la emisión de más de 9 toneladas de CO2 gracias al uso de 3.000 litros de combustible 100% renovable que alimentaron los grupos electrógenos del festival. Además, ha incorporado a Repsol como partner energético, reafirmando su compromiso con el medio ambiente.

Uno de los aspectos más destacados del festival ha sido la Experiencia B! HUB, un ecosistema de actividades interactivas centradas en la sostenibilidad, la igualdad y la comunidad. Los asistentes han podido disfrutar de cuatro instalaciones únicas, entre las que se incluyen TIME LIKE STONES por Luna Acosta, THE BIAS CLOUD por All Women Tech, COMPOST SITE por Abono Km 0 y LIMITED EDITION ATHLETES.

En cuanto a la música, el festival ha contado con seis escenarios donde se han dado cita los mejores DJs del panorama mundial. Entre los momentos más destacados se encuentra el show final en el escenario principal que culminó con un impresionante show de drones, toda una primicia en España.

Además, el festival ha contado con actuaciones memorables como la de Marc Rebillet, una estrella viral en redes que sorprendió al público con su energía y cercanía en un show lleno de espontaneidad. Dixon y Hernán Cattáneo hicieron historia con su set conjunto inédito en la historia de la música de este género, mientras que Cráneo sorprendió con una actuación glow inesperada. Además, Irène Drésel cautivó a la audiencia con un espectáculo visual único de flores y mariposas que ha dejado imágenes para el recuerdo, y Golfos hicieron vibrar a todos con un set que mantuvo al público bailando sin parar. Black Coffee cerró el fin de semana con un set perfecto en pleno sunset.

Con más del 85% del público proveniente de Barcelona, este festival se consolida ya como uno de los grandes referentes del formato.