El bufé quiere cobrarle por pedir demasiado comida y se saca un as de la manga para evitar la multa

Una escena de una joven empleando en dosis similares ingenio, picaresca y mucha agilidad mental está arrasando en TikTok. Se trata del truco de una joven creadora de contenido, @albaaguerrero14, para librarse de pagar la penalización por no acabarse la comida en un bufé libre.

Cabe destacar que este es un sistema introducido en numerosos negocios de este tipo de restaurantes con el objetivo de evitar el despilfarro de comida. Es habitual que algunas personas que acuden a comer en este formato acaben cogiendo más platos de los que en realidad van a comerse y por ello algunos establecimientos han implantado el sistema de que si no acabas uno, tienes que pagarlo fuera del precio cerrado.

Ante ese escenario, la creadora de contenido ha tirado de ingenio en el vídeo que describe con una simple frase: "A problemas, soluciones". La suya llega en un momento en el que se aprecia que solo le queda un plato de espaguetis por acabar y le plantea al camarero: "Una cosa...".

El truco para no pagar aparte el plato que no puedes acabar en el bufé

Tras llamar al camarero, la joven le ha dicho que "una cosa... que no me he acordado y soy alérgica a la zanahoria, esto no me lo puedo comer". Se escucha después al camarero repetir la frase, mostrando comprensión ante una evidente treta para escabullirse de la sanción. "Sí, sí, gracias, lo siento", le responde ella, para después indicarle que no, que no quiere que le cambie el plato por otro sin zanahoria y que ya es suficiente así.