El cliente entra en cólera al ver el precio del desayuno pero no se esperaba el extenso contraataque del restaurante

Un desayuno en un establecimiento desconocido puede acarrear consecuencias inesperadas en forma de sorpresa a la hora de pagar, ya que el importe del mismo puede ser mucho más elevado de lo que cabría esperar.

Eso le ocurrió a un cliente en un restaurante de desayunos y brunch llamado Kruchtheater (Austria), cuando a la hora de pedir la cuenta, vio en el ticket un importe de 76,40 € por un desayuno para tres personas, algo que, a priori, podría parecer excesivamente elevado. También lo fue para él, que interpuso una queja contra el establecimiento por precios abusivos.

Sin embargo, este hombre nunca habría pensado que el dueño del establecimiento se iba a tomar la molestia de contestar a través de Facebook a su queja y que lo iba a hacer de una forma tan extensa y detallada.

Según la protesta del cliente, el precio era abusivo para los productos que les habían servido -de hecho aseguró haberse quedado con hambre-, y todo esto generó un intenso debate acerca del precio de comer o desayunar en los restaurantes.

Además, el hombre también denunció haber sido víctima de las avispas que había en el lugar, y que hicieron de su estancia en el local una experiencia aún peor. Por todo esto, el dueño del restaurante, Siegfried Baumgartner, decidió salir al paso de las críticas que consideró "injustas".

"Sí, desayunaste y pagaste 76,40 euros, y eso es mucho dinero. Miré la factura con mucha atención y descubrí que todo estaba como debía ser", respondió en la red social. Y aunque reconoce que el precio puede parecer elevado, en la misma publicación detalló todo cuanto pidieron los tres comensales.

"Me veo obligado a llegar al fondo de esto, especialmente si daña mi restaurante y he investigado. Sí, solo desayunaste y pagaste 76,40€ por él y eso es mucho dinero, luego miré la cuenta cuidadosamente y me di cuenta que estaba todo en el marco", afirmó.

"El desayuno con 8 piezas de pasteles orgánicos vino con jugos de frutas y un Piccolo Frizzante. El precio total no debería ser una sorpresa porque fue seleccionado entre los componentes individuales por usted", insistió. Aunque sí reconoció el problema de las avispas, para el cual aseguró "haber probado varias formas de brindar solución, lamentablemente sin éxito".

Finalmente señaló que "siempre estamos agradecidos por las sugerencias, la mejora de la calidad del Kuchltheater, para nuestros invitados, pero por favor póngase en contacto con la dirección con su preocupación".