El dueño de un Airbnb reclama 16.000 euros por daños y la inquilina le pilla gracias a la foto 'incriminatoria'

Sorpresa para una usuaria de Airbnb al proceder al pago de una vivienda que había alquilado para unos días en Michigan (EEUU).

Según recoge el diario británico Daily Mail, la afectada era Amy, una mujer procedente del estado de Illinois, que organizó un viaje de amigas a la ciudad costera de Douglas. A la hora de satisfacer la factura pendiente, Amy se encontró un susto de algo más de 18.800 dólares (alrededor de 16.800 euros).

El motivo alegado por el dueño, unos 'daños' que la usuaria rechaza, junto a unos comentarios del propietario de la vivienda y unas fotos de los desperfectos de la casa que le hicieron reaccionar para evitar tener que pagar semejante importe.

"Amy causó enormes daños en la casa que requerirán reparaciones muy costosas. Los huéspedes son horribles", decía la reseña. Enseguida, la afectada ató cabos y sospechó que su anfitrión quería pagarse la reforma del baño por la vía rápida.

'No solo me pide que repare la bañera, sino que también pague sus accesorios de fontanería, sus azulejos, su puerta de vidrio, la pintura, los honorarios de administración, fontanería, basura y la demolición por una suma de 18.820 dólares. [...] En cuanto vi esto, supe exactamente lo que estaba haciendo. Estaba tratando de conseguir que un tonto, que no iba a ser yo, pagara la remodelación de su baño, porque su casa estaba en venta por 1,5 millones de dólares", apuntó la afectada a los medios locales.

De hecho, promete batalla: "Te metiste con la chica equivocada'.

Sin embargo, Airbnb por ahora considera que "el anfitrión proporcionó evidencia para respaldar la afirmación, y nuestro equipo no encontró ninguna evidencia que sugiera que este anfitrión estaba cometiendo fraude".