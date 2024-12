El estudiante español de 53 años con más estudios del mundo: trece carreras y otras cinco en camino

El madrileño Antonio Monroy Antón es la persona con más títulos universitarios del mundo: a sus 53 años tiene trece carreras, dos doctorados y tres posgrados. Imparte clases en la universidad y es propietario de varios negocios, pero aún no tiene intención de parar y está estudiando otras cinco carreras de forma simultánea.

En el currículo formativo de Monroy figuran las carreras de Ciencias Empresariales, Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Humanidades y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. A mayores, en la UNED completó otros ocho grados más: Derecho, Turismo, Psicología, Historia del Arte, Educación Social, Trabajo Social, Criminología y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, segú ha informado La Voz de Galicia.

Además, posee un doctorado en Economía Financiera, otro en Actividad Física y Deporte, un certificado de Aptitud Pedagógica, un máster en Gestión de Instalaciones Deportivas y un diploma de estudios avanzados en Derecho Mercantil completan su inigualable historial. Y ahora está estudiando simultáneamente: Geografía e Historia, Marketing, Comunicación, Finanzas y Nutrición.

"Lo que pasa es que yo tengo una facilidad bastante grande para estudiar, no me cuesta más de una hora al día. Para mí, es una afición como otra cualquiera. Creo que las facultades que tiene uno se deben aprovechar", ha declarado al mismo medio. .

El madrileño asegura que la pregunta que más responde es de dónde saca el tiempo para estudiar tantas carreras: "Bueno, tampoco saco tanto tiempo, saco una hora, que es lo mismo que empleo, por ejemplo, en hacer deporte. Yo, como mínimo, cinco días a la semana hago mi horita de deporte, porque para mí el lema mens sana in corpore sano es muy importante".

Monroy no duda en afirmar que "el nivel ha bajado mucho". "Cuando empecé a estudiar hace treinta años, con una hora al día me daba para sacar una carrera. Ahora, con una hora al día te puede dar para sacar varias, tres, cuatro, cinco…", asegura.

A lo largo de todos sus años de estudio le ha dado tiempo de formar una familia numerosa. "Es que invierto mi tiempo de una manera diferente a otras personas. El otro día, que les planteaba a los alumnos este tema de que yo dedico una hora al día a estudiar, les dije: 'Mirad a ver cuánto le dedicáis solo al TikTok'. Eran, aproximadamente, dos horas diarias. Y les dije: '¿Lo veis? Con las dos horas del TikTok podríais estar sacando dos carreras, porque vosotros mismos me habéis dicho que a esta carrera ni siquiera le dedicáis una hora al día, y la vais a sacar'".

No obstante, reconoce que en su caso, más allá de la facilidad para estudiar, influyen otros factores. "Mi mujer se ha dedicado bastante más a los hijos, porque durante un tiempo no ha trabajado. He tenido su apoyo en todo momento, y me ha permitido ganar mucho tiempo. Quiero hacerle un agradecimiento especial a ella y a mis hijos, sin los cuales no habría podido conseguir esto. Mi mujer me ha quitado muchísimo trabajo al encargarse en gran medida de ellos, y esa labor muchas veces no se ve en estos récords. Y a mis hijos, porque no me han dado quebraderos de cabeza, lo que me ha permitido tener toda esta actividad como estudiante", afirma en el mismo medio.