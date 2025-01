El extraño juguete que apareció en esta línea de metro atemoriza a los pasajeros: todos piensan en la macabra serie

Un extraño juguete ha aparecido en una línea de metro muy concreta y ha atemorizado a todos los pasajeros. Ha ocurrido en la línea de metro M2 de Budapest, en Hungría, por una de las series más famosas del momento.

En redes sociales circuló una foto que no dejaba de compartirse por un motivo muy concreto. Ocurrió el pasado domingo. Un joven se encontraba en el andén y se encontró algo extraño.

Todo tiene que ver con uno de los juegos surcoreanos de la famosa serie de Netflix El Juego del Calamar. Un usuario comprobó que había cuadrados de papel rojo y azul doblados.

"Me emocioné desde que vi la serie. Mis ojos se iluminaron inmediatamente cuando vi las piezas del juego ddakji (también llamado llamado Ttakji) en la plataforma", ha explicado uno de los pasajeros que se encontraron con la sorpresa.

"¡Prometo entrar al juego! O me arrestarán o me haré rico, no creo que haya ningún riesgo. Hice ddakji, jugamos con los niños en casa. ¡No hace falta decir que hubo bastantes bofetadas!", ha detallado.