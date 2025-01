El falso mito que rodea a la gripe española, la pandemia de 1918 que realmente no se originó en España

Universal Images Group via Getty

En todo el mundo se conoce como gripe española, pero no comenzó en España, por raro que parezca. ¿Por qué entonces se le denomina así? Todo tiene que ver con la transparencia.

Tal y como detallan en Gaceta Médica, durante la I Guerra Mundial, cuando empezaron a conocerse los primeros casos de la fatídica gripe, España era un país neutral en el conflicto, por lo que no censuraba informes médicos sobre la enfermedad y sus consecuencias. "Ser el único país que se hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la Gripe Español", cuentan.

Hay diferentes versiones respecto al origen de una gripe que en España afectó a ocho millones de personas y mató a 300.000. Algunos dicen que empezó en Francia en 1916, otros en China en 1917, y muchos estudios que se originó en la base militar estadounidense de Fort Riley el 4 de marzo de 1918.

Según Gaceta Médica, los periódicos españoles fueron de los primeros de Europa en informar de una enfermedad que asolaba a la población. En el resto de países, lo ocultaron para no desmoralizar a las tropas que estaban en conflicto.

No es solo que no fuera española, sino que los medios del país en un primer momento la denominaron como "El soldado de Nápoles" o "La enfermedad de moda". Lo de "Gripe Española comenzó a extenderse a partir del verano de 1918, cuando el periódico británico The Times se hizo eco del asunto.