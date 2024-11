El Gobierno valenciano descarta cualquier dimisión porque "no podemos abandonar a las víctimas"

Europa Press via Getty Images

El Gobierno valenciano descarta ahora cualquier dimisión relacionada con la gestión de la dana porque "no es una opción" pues su único objetivo pasa por trabajar en la recuperación y reconstrucción de la zona asolada y no se puede "abandonar" ahora las víctimas de la tragedia.

Así lo ha asegurado este domingo la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en una rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance actualizado de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para afrontar "los estragos" de la dana en Valencia.

Al ser preguntada por la multitudinaria manifestación de este sábado y las exigencias de dimisión del president Carlos Mazón y de su Consell, Camarero ha dicho que respetan el objetivo de esa convocatoria y hacen suyo "ese dolor" y que lamentan los disturbios y actos vandálicos de grupos minoritarios al término de la misma cuando había sido pacífica y que solo lograron distorsionar el mensaje de las entidades convocantes.

"Ante ese daño provocado, nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas", ha recalcado, en rueda de prensa este domingo para informar de las actuaciones realizadas en las zonas afectadas por la DANA.

En esta línea, Camarero ha garantizado que el Consell, "como ha hecho desde el primer día", va a estar "al lado de las víctimas", por lo que ha descartado a día de hoy dimisiones en el seno del Ejecutivo liderado por Carlos Mazón. "No es una opción, en este momento, ninguna dimisión", ha afirmado.

Así, ha argumentado que ahora el Gobierno valenciano no puede plantearse nada más que "seguir trabajando en la recuperación y restitución del daño provocado" en mitad de "la mayor crisis de la historia que ha vivido este país en los últimos años". "No podemos plantearnos otra cosa que trabajar sin descanso (...), no podemos perder un minuto en más que seguir trabajando por ayudar a restituir la vida a estas personas", ha insistido.

Mazón: "No quiero calificar los comportamientos que vimos ayer"

Apenas unos minutos después, el President de la Generalitat, Carlos Mazón apreció brevemente ante los medios, a los que emplazó a una comparecencia el próximo jueves, aunque dejó clara su postura ante lo ocurrido tras la masiva manifestación del sábado en Valencia.

“Por respeto a esas personas, no quiero calificar los comportamientos que vimos ayer. El jueves habrá una comparecencia con todo lujo de detalles. También por las víctimas, es importante explicar todo bien, evitando esta fase de bulos, quitándonos tiempo de lo verdaderamente importante. Hay mucha falsedad e información contradictoria. Es una comparecencia que es a iniciativa mía. Los ciudadanos merecen una explicación. He sido el único que ha solicitado una comparecencia”, sentenció.