El inquilino se marcha con las llaves del piso y el miedo a los okupas deja al propietario encerrado en su propio piso las Navidades

Rudy Drevet, residente en Suiza y propietario de un apartamento de alquiler por temporada en Montpellier, vivió una Navidad para olvidar. Lo que comenzó como un proyecto para generar ingresos con su propiedad se convirtió en una preocupación constante debido a un incidente inesperado con un inquilino.

El hombre adquirió su apartamento hace unos meses con la idea inicial de alquilarlo a estudiantes, cuenta en Midi Libre. Sin embargo, al encontrarse a mitad de curso académico, decidió inclinarse por el alquiler por temporada. Para facilitar la gestión, confió en una agencia encargada de administrar el anuncio en plataformas como AirBnB y Booking, además de manejar la recepción de inquilinos, inventarios y limpieza.

Unos días antes de Navidad, Rudy revisó su anuncio y descubrió un comentario de un inquilino quejándose por la falta de calefacción, a pesar de que la caldera del apartamento era nueva. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la respuesta de la agencia, que pedía al inquilino que devolviera las llaves.

Preocupado, contactó a la agencia para esclarecer la situación. Esta le informó que el inquilino no había atendido sus llamadas y que, aunque conocían su nombre y número de teléfono, no tenían otros datos como una identificación oficial. El inquilino, aparentemente de Palavas, utilizaba un teléfono prepago y no había devuelto las llaves.

Encerrado en Navidad

Ante la posibilidad de una ocupación ilegal, Rudy acudió a su apartamento tras presentar una denuncia por robo. También decidió cambiar la cerradura, pero la puerta era blindada, lo que complicaba el proceso. Además, debido a que estaban en época navideña, resultó complicado encontrar un cerrajero disponible.

Por ello, acabó optando por permanecer en su apartamento durante toda la Navidad para evitar que algún okupa pudiera instalarse. Esto le obligó a teletrabajar desde Montpellier, lo que generó tensiones con su jefe en Suiza. Finalmente, el lunes 30 de diciembre, un cerrajero logró cambiar la cerradura, devolviéndole la tranquilidad.

La agencia llama a la tranquilidad

El director de la agencia encargada del apartamento asegura que la situación, aunque inusual, no es motivo para entrar en pánico. "El viajero no quiso devolver las llaves mediante una especie de chantaje porque no quería pagar su estancia. Después de varias llamadas, le dijimos que le descontarían el depósito de seguridad de su cuenta para cambiar la cerradura", explica.

El director también señala que su equipo tomó todas las medidas necesarias: notificar la situación al inquilino, realizar una visita física para asegurarse de que el apartamento no estuviera ocupado y coordinar la intervención de los artesanos. Asimismo, para evitar incidentes similares, recomienda la instalación de cerraduras conectadas, que permiten gestionar el acceso de manera remota y ofrecen una solución más segura y eficiente.