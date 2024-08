El muro de la polémica con vistas al mar que indigna a Torrevieja

Muchos vecinos de Torrevieja no dan crédito. Aunque es verdad que compraron una vivienda con vistas al mar sabiendo que el Ayuntamiento construiría un polideportivo delante de sus hogares, no esperaban que la altura fuera tal que, directamente, no pudieran ver ni un poco de mar.

¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento para calmar un poco los ánimos? Primero, avisar de que ya habían advertido que en esa parcela se levantaría un polideportivo y, segundo, pintar un enorme mural de la playa de Torrevieja. Así, debieron pensar, al menos hay "vistas al mar", aunque sea uno dibujado. Una solución que ha levantado más polémica.

Según cuenta La Vanguardida, que se hace eco de una publicación de Información, la confección e instalación de la lona, además, no ha sido barata. Y no solo eso, sino que, para más inri, ha sido elaborada con un tratamiento que desprende malos olores, bacterias y contaminantes del aire.