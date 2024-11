El pueblo partido por las vías del tren en el que te juegas la vida para llegar a la estación de autobús

La muerte de dos personas al cruzar un paso a nivel sin barreras en Husillos (Palencia) cuando un Alvia arrolló un turismo el pasado lunes 18 de noviembre ha devuelto a primer plano un peligro real y aún muy presente. El de los cruces de vías de tren sin condiciones de seguridad.

Al hilo de lo ocurrido en Palencia, el medio Salamanca Hoy lleva a portada el caso del pueblo salmantino de Muñoz, donde se siguen registrando quejas vecinales por la peligrosa situación que viven.

La historia de este pequeño pueblo está ligada a un trágico accidente del 21 de diciembre de 1978, cuando fallecieron 32 personas y otras 61 resultaron heridas después de que un tren de línea arrollase un autobús escolar al cruzar las vías férreas.

El municipio continúa a día de hoy sin un paso a nivel de verdadera seguridad para cruzar a pie. El medio citado se hace eco de la queja de Félix, un ciudadano nacido en Muñoz.

Este vecino, actualmente fuera del pueblo, denuncia que hace años se construyó un pasadizo elevado, sí, pero que no está habilitado para el paso de peatones. De acuerdo con su relato, "no tiene arcén ni acera" y si cruzan dos coches al mismo tiempo no dejan espacio a los peatones.

Además, ese paso elevado está lejos. Si alguien quiere ir tiene que dar un buen rodeo, algo que dificulta las cosas a personas mayores o con problemas físicos. La otra opción, cruzar la vía, con el riesgo que ello conlleva.

El proyecto para construir un paso a nivel seguro y adaptado está sobre la mesa, pero paralizado desde hace tiempo. "No sé si por falta de dinero o de interés", lamenta Félix en su relato a Salamanca Hoy.