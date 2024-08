El refrán de Canarias que en el resto de España no entienden

Canarias es considerada todo un paraíso. Las islas que forman la comunidad autónoma constituyen un gran reclamo turístico para los propios españoles y los extranjeros, atraídos todos ellos por el clima que reina en el archipiélago prácticamente todo el año.

A la meteorología canaria se suma su rica comida. Unas papas con mojo son uno de los clásicos de la cocina de la comunidad que, acompañadas de una cerveza o un refresco, hacen las delicias para el paladar de todas las personas que las degustan.

La guinda la ponen sus gentes. Los canarios son definidos como personas abiertas, pacíficas y conciliadoras, modestos y cumplidores. Dicen que se contentan con poco y la hospitalidad corre por sus venas. En su carácter está el hacer sentir a todo el mundo como en casa, y qué mejor que preguntarles por alguno de los refranes típicos de su tierra que en el resto de España no se entienden.

'Ya el conejo me riscó la perra' usan para decir que algo les salió mal o el plan se tuerce. 'Qué dos cabezas para un caldo pescado' dirán para referirse a una persona poco inteligente, algo torpe o que directamente les saca de quicio. Pero hay una que viene muy a colación de este tema, y es que la tendrás que usar si no sabes de que están hablando.

Se trata del refrán 'Pícamelo menúo que lo quiero pa' la cachimba', un dicho muy típico de Canarias con el que los oriundos vienen a decir que te expliquen detalladamente algo que no entiendes ya que no tienes mucho conocimiento de la materia y no puedes seguir el hilo de la conversación o lo que te están contando.