El trabalenguas español que se puede escribir pero es casi imposible de pronunciar

"El cielo está encapotado... ¿Quién lo desencapotará? El desencapotador que lo desencapote buen desencapotador será." Seguro que en cuanto lo has leído lo has reconocido. Es uno de los trabalenguas en español más reconocidos, ese que probablemente de pequeño has intentado decir perfecto en más de una ocasión y te has trabado a la mitad, con la rabia que da.

Al igual que las sopas de letras, los acertijos o cualquier otro juego de palabras, los trabalenguas son esas frases o textos complicados de pronunciar con el que puedes hacer retos con familiares y amigos. Todos se quedan embobados al ver que puedes decir todas las palabras exactas. De haberlo recitado mal, no es cuestión de desanimarse, el objetivo último es pasar un buen rato en compañía a la vez que ejercitas tu cerebro.

Entre todo ellos, uno que se ha hecho viral en las últimas fecha es el recitado por el rapero Kaze. En un vídeo de Tiktok publicado por @germen.club, ha sido capaz de decir este trabalenguas complicado de escribir pero casi imposible de pronunciar:

“El arzobispo de Constantinopla que tiene hipopotomostrosesquipedaliofobia debido a su ácido desoxirribonucleico ha quedado con el otorrinolaringologo de parangaricutirimicuaro porque quiere desarzobispoConstantinoPopotomostrosesquipedaliOxirribonucleicOtorrinolaringaParangaricutirimicuarizarse. Aquel desarzobispoConstantinoPopotomostrosesquipedaliOxirribonucleicOtorrinolaringaParangaricutirimicuarizador que lo DesarzobispoConstantinoPopotomostrosesquipedaliOxirribonucleicOtorrinolaringaParangaricutirimicuarize buen DesarzobispoConstantinoPopotomostrosesquipedaliOxirribonucleicOtorrinolaringaParangaricutirimicuarizador será”.

"Me lo aprendí en un rato y ya me lo sé", expresó el rapero, al tiempo que le incitaban a pronunciarlo. En cuestión de segundos, comienza a recitarlo sin comer ningún error a pesar de la complejidad de las palabras técnicas que lo forman. Una proeza que dejó perplejos a todos los presentes. ¿Serías tú también capaz de recitarlo sin fallar?