España arranca desde Elche su plan para conquistar el espacio

Demostración del funcionamiento de 'Lince' durante el evento 'Beyond', desarrollado en las nuevas instalaciones de PLD Space en el Parque Industrial de Elche (Alicante).

La empresa PLD Space, ubicada en Elche (Alicante) y dedicada al sector aeroespacial, ha presentado este mes dos proyectos, la cápsula tripulada 'Lince' y la familia de cohetes 'Miura Next', que pretende desarrollar en los próximos diez años para "liderar la soberanía tecnológica europea" y competir en el mercado internacional de esta industria.

En palabras del cofundador y CEO de la compañía, Raúl Torres, 'Lince' será la "primera cápsula espacial tripulada" desarrollada por una empresa privada en Europa que proporcionará "servicio de transporte espacial más allá de 2030 para carga y eventualmente humanos, lanzándolos a órbita y trayéndolos de vuelta sanos y salvos". Los primeros ensayos arrancarán en 2025.

Torres ha señalado que el propósito es realizar el lanzamiento en 2030 "con varios maniquíes y durante tres días en órbita" y cubrir "entre cuatro y cinco asientos". Para el 'Lince' será necesario utilizar un 'Miura Next'. "Queremos servir de empresa de transporte entre la Tierra y la Luna porque la humanidad no estará hablando solo de la baja órbita en el futuro. Cuando demostremos su fiabilidad y seamos capaces de lanzar carga a órbita, hablaremos de transportar personas. Europa necesita tener su propio liderazgo, diferenciada de Estados Unidos y China", ha concretado.

La cápsula 'Lince' la han podido contemplar los asistentes al evento 'Beyond', en el que PLD Space ha hecho balance de sus "logros" en la última década, así como de su situación actual, y ha avanzado los trabajos que centrarán su actividad en los siguientes diez años. El acto se ha desarrollado en la nueva fábrica de la compañía en Elche Parque Industrial, coincidiendo con el primer aniversario del lanzamiento del 'Miura 1'.

Así será la familia 'Miura Next'

En cuanto a las características del 'Miura Next', Torres ha detallado que alcanzará los 60 metros de altura y tendrá 3,5 de diámetro. Al igual que el 'Miura 5' -se espera que esté listo a finales de 2025 y lanzarlo a principios de 2026- estará conformado por dos etapas y se propulsará mediante queroseno y oxígeno líquido. La familia de estos "grandes lanzadores" se completa con el 'Miura Next Heavy' y 'Miura Next Super Heavy', "con capacidad de colocar hasta 53 toneladas en órbita". Asimismo, se desarrollará una nueva gama de motores. El objetivo, ha indicado, es tener en 2030 el primer cohete de esta modalidad. También plantean que sea "recuperable" y que cuente con unas capacidades de lanzamiento "de más de diez toneladas, la mayor que jamás haya tenido Europa".

"El mismo cohete multiplicado por cuatro hará que 'Miura Next' sea uno de los más potentes. Queremos entrar en el servicio espacial de verdad, pensando en la Luna y en Marte", ha afirmado Torres. Así, el 'Miura Next Heavy' será la meta para 2033.

Lanzar 'Miura 5' a principios de 2026

Con la experiencia del 'Miura 5' se construirá la "base" para probar el 'Lince' y "garantizar su funcionamiento". En este sentido, Raúl Verdú, cofundador y responsable de Desarrollo de Negocio de PLD Space, ha asegurado que "será una competición dura, pero a costa de no fallar". "Sabemos que hacer volar el 'Miura 5' a la primera va a ser complicado, pero clientes comerciales, agencias espaciales o instituciones necesitarán lanzar satélites al espacio", ha recalcado.

Verdú ha puesto en valor el "reto ambicioso" de lanzar 30 'Miura 5' por año a largo plazo e ir "incrementando poco a poco" su capacidad de carga. Además, la previsión por el momento es tenerlo listo a finales de 2025 y realizar el primer lanzamiento entre enero y febrero de 2026. Se hará desde la base "histórica" de Kourou (Guayana Francesa), donde recientemente PLD Space ha destinado diez millones de euros para empezar a construir "en breve" la infraestructura necesaria para el despegue en un lugar "ideal y estratégicamente localizado".

En el parche del 'Miura 5' se podrán observar las banderas de España, Francia y la Unión Europea (UE) o palmeras de Elche y Kourou.

'Spark': programa con fines académicos

Por otro lado, en el evento 'Beyond' se ha hecho balance del programa 'Spark', que irá ligado al primer lanzamiento del 'Miura 5'. El objetivo es usar la capacidad de carga en los primeros lanzamientos con fines académicos y para las personas más jóvenes.

De este modo, Sara García Alonso, investigadora y miembro de la reserva de Astronautas ESA, ha indicado que con esta idea se pretende "animar a la sociedad a soñar a lo grande" con "propuestas de innovación tecnológica" e incentivar a las nuevas generaciones a que se decanten por la carrera científica en su futuro. En el momento de esta exposición, se han contabilizado 98 planteamientos "para fomentar ese conocimiento" a partir de la labor de profesorado de Primaria. La mayoría procede de Europa, aunque también de América, Asia y Oceanía.

155 millones de financiación

El acto lo ha iniciado el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, quien ha detallado que hasta la actualidad la compañía ha conseguido 155 millones de euros de financiación "con inversores de todo tipo". Además, ha explicado que cuenta con 254 empleados de 17 nacionalidades diferentes y que está previsto incorporar 50 más hasta finales de 2024. Según Sánchez, esto es una "visión ambiciosa" para la empresa constituida en 2011. "Queremos posicionarnos de forma competitiva. No lanzando cohetes, sino ganando dinero haciéndolo, que es el objetivo final". Así, ha indicado que la actividad comercial de la entidad a principios de año está estimada en 596 millones de euros.

En cuanto al espacio de trabajo, el presidente ejecutivo ha explicado que cuenta, en total, con 188.000 metros cuadrados de instalaciones. Entre ellos, se incluyen las nuevas oficinas centrales y centro de producción del Parque Industrial ilicitano -12.500 metros cuadrados-, donde hace tres semanas se ha incorporado la plantilla, si bien la actividad industrial "lleva desarrollándose desde hace cinco meses"; y también el banco de ensayo de PLD Space en Teruel. Antes de finalizar, Sánchez ha agradecido el respaldo de inversores privados y del Gobierno de España y la Generalitat Valenciana como instituciones públicas.

Morant: "Se puede soñar desde Elche"

El evento 'Beyond' concluyó con las palabras de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha manifestado que PLD Space "ha demostrado que se puede soñar desde Elche". "Estáis en la calle Marie Curie, un nombre muy adecuado para hablar de este proyecto porque definía a los científicos como los soñadores necesarios para la humanidad. Nos habéis convertido en uno de los países dentro del 'top' diez de los que son capaces de diseñar, desarrollar, fabricar y lanzar satélites", agregó.

La ministra resaltó el papel de la inversión público-privada como "modelo de éxito" y destacó el dinero destinado por el Ejecutivo español a través del PERTE Aeroespacial, del que la compañía ilicitana ha obtenido 42 millones de euros "para tener un lanzador de microsatélites" y que ya ha movilizado, según recordó Morant, 2.800 millones de euros de dinero público y que cuenta con un presupuesto total de 4.500 millones de euros sumando la inversión privada, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). "Tenemos el orgullo de ser los principales accionistas de vuestro proyecto a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y de la Innovación (CDTI), con el 23 por ciento de las acciones", insistió.

Al acto desarrollado en las instalaciones de PLD Space en Elche Parque Industrial también asistieron la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, el exministro de Ciencia y presidente de Hispasat, Pedro Duque, o el alcalde de Elche, Pablo Ruz.