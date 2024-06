España sorprende con el mejor parque de atracciones de Europa y el más sostenible

España cuenta con el mejor parque de atracciones de Europa. Así lo señalan los premios más prestigiosos del sector, que son entregados por The Global Association for the Attractions Industry (IAAPA).

En estos galardones, PortAventura World ha sido distinguido durante diez años consecutivos como el mejor parque de todo el territorio europeo. Además, en la última edición se ha destacado la gran apuesta en cuanto a sostenibilidad del complejo situado en Tarragona.

Uno de los principales hitos en ese sentido ha sido el de la puesta en marcha de PortAventura Solar, una planta fotovoltaica de autoconsumo compuesta por más de 11.000 paneles solares que tiene capacidad para generar 10 GWh/año de electricidad. La cifra supone prácticamente un tercio de las necesidades energéticas del resort.

Otro de los puentes fuertes de PortAventura World, como también ocurre en muchos otros parques de atracciones de España, es la accesibilidad. Dispone de medidas de este tipo en los dos recintos que conforman el complejo: PortAventura Park y Ferrari Land. Y aunque no está adaptado en su totalidad, el resort trabaja progresivamente para lograr hacer del recinto un espacio 100% accesible.

El parque de atracciones catalán está en un gran momento. En el año 2023 logró atraer a 5,5 millones de visitantes, y en 2024, por primera vez, ha decidido abrir durante todos los meses del año para tratar de acabar así con la estacionalidad del negocio.