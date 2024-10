Esta lingüista echa por tierra todo lo que creías saber sobre la guerra entre mayúsculas y tildes

Todas las mayúsculas llevan tilde, excepto los acrónimos. Esta es la teoría que presenta la lingüista, Elena Herraiz, en su cuenta de TikTok, Lingurosa, donde acumula 117.000 seguidores.

"Este libro de ortografía de 1944 dice que las mayúsculas siempre llevan tildes", comienza en su publicación. "Así que José Manuel no tienes excusa", bromea.

Ortografía Practica de la Lengua Española, de Luis Miranda Podadera, es la obra que argumenta la curiosa teoría. "Pues antiguamente, cuando se escribía a máquina de escribir, o incluso en las imprentas, las mayúsculas y las tildes quedaban a la misma altura y no se emborronaba todo", continua Herraiz.

La experta afirma que "una cosa es que no se pudiera físicamente y otra que no debiera llevarla según las normas de ortografía". Pero, según cuenta, hay una excepción: los acrónimos.

"Las palabras que se escriben totalmente en mayúscula no llevan tilde", sentencia Herraiz. "Por ejemplo, decimos CIA sin tilde en lugar de CÍA.".

En el vídeo publicado por la profesora castellanomanchega, sus seguidores han querido compartir opiniones. "Si no poner la tilde es la costumbre, y es casi universal, es la regla, no lo que ponga un libro de los años 40... Si no, estaríamos todavía hablando latín...", sentencia un internauta.

"¿Y por qué nos lo enseñaban mal? 60 años llevo escribiendo mi apellido sin tilde y seguiré haciéndolo, ¡Qué me pongan falta!", bromea otro.