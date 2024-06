Esta es la plaga de insectos escurridizos que se ha hecho dueña del planeta gracias a los humanos

Las cucarachas son uno de los insectos (para millones de personas directamente 'bichos') más desagradables de encontrar. Sea por debajo de la cocina, en un baño o un patio, su aparición suele generar más de un susto entre los habitantes de la casa, el hotel o donde aparezcan.

Asociadas a la basura y la suciedad, aunque no siempre sea así, la cucharacha lleva miles de años incomodando. En concreto, más de 2.000, como ha probado recientemente la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Su origen podría encontrarse al sur de Asia, que habría evolucionado en lo que hoy se llama la cucaracha alemana (Blattella germanica) hasta hacerse presente en cualquier rincón del planeta.

Esta plaga empezó a registrarse de un modo global hace cerca de 250 años en Europa y de aquellas investigaciones tomó la denominación 'alemana'.

Las cucarachas alemanas, científicamente conocidas como Blattella germanica , están omnipresentes en ciudades de todo el mundo. Estas plagas resistentes aparecieron por primera vez en los registros científicos hace 250 años en Europa, de ahí el nombre alemán, pero se sabe poco sobre su origen.

La investigación encabezada por Qian Tang se centró en descubrir cómo llegaron las cucarachas a Europa y se extendieron por todo el mundo, por lo que se basaron en pruebas de ADN de hasta 281 muestras de cucarachas alemanas de 17 países.

El estudio genómico dictaminó que su origen se remonta a la cucaracha asiática salvaje, conocida científicamente como Blatella asahinai, hace 2.100 años, en la zona que hoy es India y Myanmar. Allí empezaron a mutar aprovechando los cultivos plantados por la población local, hasta acabar 'conviviendo' con los humanos.

Como apunta la CNN, que recoge el estudio, con el crecimiento del comercio en la Edad Moderna en el sur de Asia, Oriente Medio y Europa, las cucarachas domesticadas se extendieron hacia el oeste, donde hoy son más que habituales.