Esta es la única palabra que se pronuncia igual en todos los idiomas y los españoles la usan a diario

En total en el mundo hay aproximadamente 6.900 lenguas. Cada una entraña su dificultad, siendo más fáciles de comprender para los extranjeros aquellas que comparten raíces. Por ejemplo, a los españoles nos resulta más sencillo aprender italiano ya que este último y el castellano provienen del latín.

Entre los millones de palabras que conforman el vocabulario de todos los idiomas, hay una que se pronuncia igual en todas las lenguas, tal y como subrayan en el medio Fanatik. Se trata de una palabra corta y sencilla que usamos prácticamente todos los días: ¡eh!

Tal y como recoge el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española (RAE), ‘eh’ es una interjección para llamar la atención de alguien o para expresar sorpresa, advertencia o disgusto. “En cambio, 'eh' no es intercambiable con aquella cuando se usa pospuesta, como apéndice confirmativo, para reforzar o, a veces, atenuar una advertencia, un mandato o una aseveración, o para el asentamiento del interlocutor”, expresan en el citado diccionario y ponen un ejemplo para entender mejor esta explicación: «¿Estás mareada? No me vayas a vomitar aquí arriba, ¿eh?».