Estas ciudades españolas corren el riesgo de no ser habitables en 30 años, según la NASA

El cambio climático es una realidad y algunos estudios tratan de concienciar de la importancia de paralizar una situación que organizaciones como la NASA calculan que afectará en las próximas décadas a España.

Uno de los principales efectos ha sido el del aumento de las temperaturas. Por poner un ejemplo, el planeta superó un nuevo récord en el mes de abril y se convirtió en el más caluroso en los registros globales.

La NASA lleva tiempo investigando con dos herramientas la situación en el mundo. La primera de ellas, informes que obtienen de los satélites meteorológicos para poner en marcha un mapa interactivo en el que apuntan a lo que puede pasar en las próximas décadas en cada país.

También utilizan el llamada índice de bulbo húmedo. Con él, se indica la temperatura más baja a la que cualquier tipo de objeto se puede enfriar cuando la humedad ya se ha evaporado de él. Algo extraño, pero que usan con la mezcla de los datos de temperatura y la humedad del aire.

Pero el informe The Future we don`t want, que se ha publicado con los datos de los satélites del Centro de la NASA para la Simulación Climática (NCCS), recoge que hay varias zonas de España que corren peligro.

En concreto, aseguran que en regiones como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, las temperaturas pueden cambiar por completo en 26 años. Apuntan a que se pueden vivir hasta tres meses seguidos con temperaturas de 35 grados o más.

La situación en los bosques

No es la única situación preocupante. Un estudio en el que ha participado la Universidad de Alcalá (UAH) muestra el impacto del cambio climático en los bosques y cómo las especies arbóreas del hemisferio norte están incrementando su abundancia en los límites más fríos y húmedos de su distribución.

Así, las previsiones indican que el cambio climático desplazará las especies forestales templadas hacia zonas más frías y húmedas. Sin embargo, hasta el momento las evidencias provenían de modelos teóricos o de observaciones locales que incluso aportan resultados contradictorios como, por ejemplo, desplazamientos de las especies en dirección contraria a la esperada, ha informado la Universidad en un comunicado.

Así, mientras unas hipótesis sugieren que las temperaturas no son lo suficientemente elevadas como para forzar aún un desplazamiento latitudinal de estas especies, otras plantean que la influencia de la actividad humana en los bosques, y en concreto, los cambios de uso como el abandono del pastoreo, tienen una influencia mayor que el clima en los desplazamientos observados de las especies.

El estudio liderado por investigadores de la Universidad de Alcalá (UAH), publicado en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)', aporta por primera vez evidencias cuantitativas de un cambio en la abundancia de las especies forestales templadas hacia regiones más frías y húmedas a escala continental.

Según este estudio, las especies forestales del hemisferio norte están mostrando un proceso de reorganización según el cual su abundancia se está incrementando significativamente en el límite más frío y húmedo de su distribución.

Aunque las actividades humanas pueden enmascarar los efectos del clima, una vez descontado su efecto en los análisis, se demuestra "un incremento de abundancia neta hacia las zonas menos cálidas y áridas".