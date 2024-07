Estas son las ciudades de EEUU que llevan nombres españoles

EEUU es un país multicultural, con lo que acoge una amplia variedad de influencias de todo el mundo. Una de las más claras es la española, que se inició cuando Colón llegó a América en 1492. Esto puede apreciarse en muchos aspectos de la cultura estadounidense, su simbología e incluso el nombre de algunas ciudades y estados.

Nombres españoles

Juan Ignacio Güenechea, autor del informe The Spanish Legacy in the Symbols of the United States, dedicado a promover las relaciones entre España y la comunidad estadounidense, destaca la cantidad de ciudades españolas con localidades homónimas en Norteamérica.

Entre las grandes ciudades con topónimos españoles encontramos San Francisco (California), Los Ángeles (California), San Antonio (Tejas), Pensacola (Florida) o San Agustín (Florida). También abundan otros nombres españoles de localidades llamadas Madrid, Nueva Madrid, Córdoba, Granada, Sevilla, Salamanca, Valencia, León, Laredo, Durango, Coruña, Cádiz, Ebro, Navarra, etc.

También hay estados federados con nombre español, como California, inspirado en la novela Las Sergas de Esplandián, de Garci Rodríguez de Montalv; Colorado, cuyo nombre viene del río llamado así; Florida, por la coincidencia con la fecha de la primavera en que fue descubierta; o Nevada, que deriva de la cercana Sierra Nevada, bautizada así en recuerdo de la sierra granadina española.

Los colores de Castilla y León, muy presentes en EEUU

La influencia de España en EEUU puede apreciarse también en la simbología. Por ejemplo, la Cruz de Borgoña, el escudo de Castilla y León o los colores rojo y amarillo están presentes en Alabama, Arizona, Arkansas, Nueva México, Texas y muchos otros lugares como Los Ángeles.

Por su parte, la bandera de San Diego está compuesta por un fondo de tres franjas marcadas de amarillo, blanco y de rojo que recuerda a colores de la bandera de España. Además, debajo de la franja central blanca con el sello de la ciudad aparece la fecha de 1542, año en el que el explorador Juan Rodríguez Cabrillo llegó por primera vez a la Bahía de San Diego y reclamó el área para España.