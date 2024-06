Estas son las plantas prohibidas para tu jardín

Aunque no hay nada mejor que un jardín bien decorado, es muy importante tener cuidado con las plantas que elegimos, puesto que hay muchas que son tóxicas. Los niños y los animales no son conscientes de los peligros y, por eso, evitarlos es la mejor opción para no correr riesgos.

Según recoge La Razón, las plantas de exterior más venenosas en nuestro país son las siguientes:

1. Hortensias. Aunque es la típica planta decorativa de muchos jardines españoles debido a su colorido y vistosidad, el consumo de sus hojas y flores es tóxico y provoca efectos similares al del cianuro. Ingerido en dosis pequeñas causa dolor de estómago, vómito y diarrea, mientras que en grandes dosis puede causar asfixia, paro cardiaco e incluso la muerte.

2. Adelfas o "laurel de flor". Son las flores que suelen adornar los jardines comunitarios o los arcenes de las carreteras, pero son una de las plantas más venenosas que existen. Si se ingiere una pequeña cantidad de sus hojas o flores, provoca vómitos, diarrea, convulsiones o taquicardias, y si la cantidad es más abundante puede causar la muerte.

3. Hiedra venenosa. Es una planta trepadora que se utiliza para cubrir fachadas, pero no es muy recomendable. Es conocida porque produce urushiol, que provoca en la piel dermatitis, inflamación y comezón. Y si se ingieren sus hojas o sus frutos, el sistema nervioso se puede ver alterado.

4. Dedalera o digitalis purpurea. Es una planta muy utilizada tanto para decoración como para su uso medicinal. No obstante, si se consumen sus hojas pueden provocar ataques al corazón.

5. Estrella de Belén. La vistosidad de sus flores hace que sea una de las plantas favoritas para decorar jardines en Europa, Norteamérica y noroeste de África. Es importante saber que es muy tóxica, y si se consume afecta al sistema nervioso, pero no solo eso sino que es un foco de plagas de moscas blancas y babosas.

6. Estramonio o "trompea de ángel". Es un arbusto que tiene flores muy llamativas, por lo que se utiliza mucho en decoración de jardines. Sin embargo, sus semillas son tóxicas, así que hay que tener especial cuidado.

7. Peyote. Se trata de un cactus de origen norteamericano muy conocido por los efectos de sus alcaloides feniletilamínicos, como la mescalina. Tiene unas semillas que producen alucinaciones.