Este multimillonario regalaba 9.500 euros a su familia cada Navidad hasta que descubrió qué hacían con el dinero

El multimillonario americano Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway, es considerado uno de los mayores inversores del mundo. De hecho, su riqueza, estimada actualmente en los 147.000 millones de dólares, le llevó a ostentar en 2008 el primer puesto en la lista de las personas más ricas del mundo de Forbes.

Además de por su actividad profesional, el también empresario es conocido por los regalos navideños que realiza durante esta temporada festiva a su familia. En un inicio, el hombre entregaba a sus familiares grandes sumas de dinero, concretamente 10.000 dólares (unos 9.500 euros) en billetes de 100 dólares. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrió que los regalos no duraban mucho tiempo.

"En cuanto llegábamos a casa, lo gastábamos, ¡guau!", añadió Mary Buffett, la ex nuera del empresario de 94 años, quien estaba casada con uno de sus hijos, en una entrevista con ThinkAdvisor en 2019. Tras enterarse de esto, el hombre decidió cambiar sus regalos, y comenzó a regalar acciones a sus familiares. "Una Navidad, recibí un sobre con una carta suya. En lugar de dinero en efectivo, nos había dado acciones por valor de 10.000 dólares de una empresa que había comprado recientemente, un fideicomiso que tenía Coca-Cola", explicó Mary.

La mujer, aunque tentada de vender las acciones, esperó. Y las acciones acabaron subiendo. "Él me dijo que las cobrara o las conservara. Pensé: '¡Bueno, [las acciones], valen más de 10.000 dólares. Así que las conservé y siguieron subiendo", detalló ilusionada.

Tras esta pequeña lección, el multimillonario continúo ofreciendo acciones durante cada Navidad a sus familiares, entre ellas algunas del banco Wells Fargo. Según comentan estos, además de quedarse con las acciones que el ejecutivo les regalaba, ellos siempre solían comprar algunas más, ya que por lo general, la empresa que escogía el hombre, pues "sabía que iban a subir".

¿Qué regalos se le puede hacer a un hombre multimillonario?

Los familiares, que recibían estos grandes regalos del multimillonario, lo tenían, quizás, algo más difícil. "El primer año que estuvimos casados, me di cuenta: 'Warren es muy rico. Por lo tanto, no quiere nada", afirmó Mary, quien estuvo más de diez años casada con el hijo del empresario. "No sabía que regalarle, así que preparé el balance de nuestra compañía musical para mostrarle que estábamos ganando dinero", añadió.

Respecto a la generosidad del ejecutivo, en una entrevista con Bussiness Insider , la hija de Buffett, Susie, subrayó que aunque su padre ya no le entregue grandes cantidades de dinero, sigue siendo un hombre generoso. "De hecho, estoy de acuerdo con su filosofía de no dejarle un montón de dinero a los hijos. Y, por cierto, mi padre tiene mala reputación por eso", afirmó. "Ha sido mucho más generoso de lo que la gente cree. Me siento extremadamente agradecida de tener los padres que tuve y por todo lo que nos han dado", sentenció.