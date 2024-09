Este es el nombre del plato típico de Murcia para curar el resfriado: no se conoce en el resto de España

Ya entrados en el otoño y con la consiguiente bajada de las temperaturas, es fácil que más de uno coja el primer catarro del curso. Los resfriados son una constante en estas primeras semanas de colegio, donde no son pocos los alumnos que ya se tienen que ausentar por un cuadro de fiebre acompañado de dolor de cabeza y mocos.

Además de los jarabes y las pastillas, se sigue recurriendo a los remedios de la abuela para pasar la enfermedad. Una cucharada de miel con limón para aclarar la garganta o poner un plato con cebolla en la mesilla del dormitorio para calmar la tos y los mocos son algunas de las técnicas que se siguen empleando. Por supuesto, una dieta variada, rica en vitaminas, también es fundamental para reponerse rápidamente.

Entre los platos típicos, uno que ha sorprendido a la usuaria de Tiktok @kalonbayart es el caldo con pelotas. “Vamos a ver una cosa, vamos a hablar de un tema muy serio que yo me he quedado muerta. Si yo te digo caldo con pelotas, ¿a ti que se te viene a la cabeza? Porque yo era una fiel creyente de que el caldo con pelotas era universal, nacional, internacional, bueno internacional tanto no, y parece ser que solo es de Murcia o de alrededores”, comienza relatando manifestando su sorpresa al saber que este guiso típico murciano elaborado a base de unas pelotas elaboradas con magro de cerdo y ternera, con huevo, perejil y piñones, mezclado con pan rallado, es desconocido en el resto de España.

“Y lo que yo me pregunto es: ¿vosotros cómo sobrevivís a los resfriados? Porque de toda vida tú estás resfriado y un caldico con pelotas”, continúa diciendo para después contar que si ya le echas un chorro de limón “al día siguiente estás nuevo” a pesar de que estés pasando una mala gripe. “Y es que la comida murciana está a otro nivel”, concluye.