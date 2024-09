Este reloj esconde un error y son pocos los que pueden descubrir cuál es

Los fines de semana son el tiempo propicio para hacer algo de ejercicio mental. En un momento en el que muchos ya empiezan este próximo lunes la vuelta al cole, qué mejor forma que regresar a las aulas con el cerebro algo activo.

Crucigramas, sudokus o sopas de letras son las joyas de la corona en lo que a pasatiempos se refiere, pero no debemos dejar a un lado los acertijos visuales, esas pruebas en las que puedes demostrar ante tus amigos y familiares que no solo tienes un ojo de halcón sino que tienes una gran inteligencia para ver detalles donde otros no los ven.

Así, esta es la imagen que hoy te proponemos. A primera vista parece un reloj normal, pero hay oculto un error que pondrá a prueba tu agudeza visual. No todo el mundo es capaz de ver la anomalía a primera vista, por lo que si lo consigues demostrarás que tienes una visión precisa además de una sobresaliente capacidad de concentración. ¿Te atreves? El tiempo ya ha empezado a correr.

Imagen del reloj.

Y la solución es…

Ya ha pasado el tiempo. ¿Has podido encontrar el error? Para aquellos que después de mirarlo fijamente no hayan encontrado el problema, aquí está la solución: mira atentamente la esfera y los números romanos del reloj. ¿Ves algo que no cuadra?

Efectivamente, los números IX y XI están colocados al revés, primero el XI y luego el IX cuando tendría que ser a la contra. Si no has podido adivinarlo, no te desanimes, esto es simplemente un juego y lo más importante es que hayas ejercitado tu cerebro.