Este es el título necesario para ser conductor de ambulancia en España y el sueldo que cobra

Los técnicos de emergencias sanitarias (TES) están especializados en la atención y el transporte de pacientes a en situación de emergencia, servicios pre-hospitalarios o servicios de tele-asistencia.

La profesión de conductor de ambulancias implica vivir con presión y situaciones de estrés. Además, una ambulancia no es sólo un vehículo para transportar pacientes, es una unidad médica autónoma que puede iniciar el tratamiento y la atención sanitaria tan pronto como llega el paciente por lo que los conductores deben contar con otras habilidades además de conducir.

Es evidente que lo primero que se requiere es tener una capacidad excelente de conducción y manejo del vehículo. El tiempo es uno de los mayores retos pues tienen que llegar en la mayor brevedad posible. Si sumamos el tráfico de las ciudades o de otros sitios urbanos, el trabajo se complica más.

Formación necesaria

En cuanto a la parte burocrática, existen requisitos oficiales. En primer lugar se necesita el permiso de conducir de tipo B, con él se pueden hacerse cargo de todo tipo de ambulancias, de transporte sanitario urgente y no urgente, siempre y cuando no superen los 3.500 kg y un máximo de 8 pasajeros. En caso de que supere estas cifras, entonces el carné necesario será de tipo C.

Los TES conductores deben tener formación relativa a la atención sanitaria. Tienen que tener conocimientos sobre el soporte vital básico, técnicas de movilización, de inmovilización y traslado del paciente o valoración de su estado. La formación psicológica también es fundamental ya que uan de sus funciones es saber calmar y comunicar la situación a los pacientes. Para adquirir dichos conocimientos hace falta estudiar un grado medio de FP de técnico en emergencias profesionales o el Certificado de Profesionalidad en Transporte Sanitario.

¿Cuál es su salario?

Un conductor de ambulancia de media suelen tener un sueldo de un 10% superior al salario medio anual en España, esto se traduce a que su sueldo suele estar en 26.600 € brutos/año, es decir, de 1.440 € netos al mes. Según una investigación realizada por la empresa Jooble el salario mínimo para este puesto en España es 1380 €. Además, los salarios no solo varían según los años de experiencia sino también por el nivel educativo.