Esto es lo que dice la ley sobre adoptar un híbrido perro lobo

La adopción de híbridos perro-lobo, también conocidos como lubicanes, es un tema que ha generado mucha controversia y está sujeto a estrictas regulaciones en muchos países. Estos animales son el resultado del cruce entre un lobo gris y un perro doméstico, y aunque pueden parecer una opción exótica y atractiva para algunos, su tenencia está rodeada de desafíos y preocupaciones.

En los Estados Unidos, la legislación sobre la tenencia de híbridos perro-lobo varía significativamente de un estado a otro. Según la National Wolfdog Alliance, cuarenta estados prohíben la tenencia, reproducción e importación de estos animales, mientras que otros imponen algún tipo de regulación. En Canadá, provincias como Alberta, Manitoba, Newfoundland y la Isla del Príncipe Eduardo también prohíben la tenencia de perros lobo como mascotas. La mayoría de los países europeos tienen prohibiciones estrictas o aplican restricciones severas a la tenencia de estos híbridos.

Las organizaciones de rescate animal y varias entidades de bienestar animal, como la Humane Society of the United States y la RSPCA, consideran a los perros lobo como animales salvajes y no aptos para ser mascotas. Estas organizaciones apoyan una prohibición internacional sobre la tenencia, reproducción y venta de perros lobo, argumentando que su comportamiento es menos predecible que el de los perros domésticos y que pueden representar un riesgo para la seguridad pública.

La historia de los híbridos perro-lobo se remonta a miles de años. Evidencias arqueológicas sugieren que estos animales fueron domesticados en América hace al menos 10,000 años. En tiempos más recientes, en 2010, se encontraron restos de perros lobo criados por la clase guerrera de Teotihuacán en el Valle de México hace unos 2,000 años. En Europa, la primera mención sobre la reproducción de perros lobo data de 1766 en Gran Bretaña, cuando un lobo se apareó con una perra Pomerania.

A pesar de su larga historia, la tenencia de híbridos perro-lobo sigue siendo un tema polémico. Los defensores de estos animales argumentan que, con una adecuada socialización y entrenamiento, los perros lobo pueden ser buenas mascotas. Sin embargo, las características genéticas de estos híbridos resultan en patrones de comportamiento menos predecibles en comparación con los perros o los lobos. Además, la falta de una vacuna antirrábica específica aprobada para su uso en híbridos de lobo y perro añade una capa adicional de complejidad a su tenencia.

En algunos casos, los híbridos perro-lobo pueden ser más grandes que sus padres debido al fenómeno genético conocido como vigor híbrido. Sin embargo, su comportamiento no está directamente relacionado con el porcentaje de genes de lobo que poseen. Algunos híbridos con un alto porcentaje de genes de lobo pueden mostrar comportamientos típicamente caninos, mientras que otros con un bajo porcentaje pueden comportarse más como lobos.

La controversia sobre la tenencia de híbridos perro-lobo también se extiende a su uso en programas de reproducción y conservación. En 1997, durante la reintroducción del lobo mexicano en Arizona, se descubrió que una manada cautiva destinada a ser liberada estaba compuesta mayormente por perros lobo, lo que llevó a la decisión de sacrificarlos. Este incidente subraya los desafíos y riesgos asociados con la hibridación de lobos y perros.

Por tanto, la adopción de híbridos perro-lobo está sujeta a una compleja red de regulaciones y preocupaciones. Aunque algunos defensores argumentan que estos animales pueden ser buenas mascotas con el entrenamiento adecuado, las organizaciones de bienestar animal y las autoridades reguladoras siguen siendo cautelosas debido a los riesgos potenciales para la seguridad pública y la salud animal.