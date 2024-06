Existe una zona de España saturada de opio legal y poca gente lo sabe

"Castilla-La Mancha tiene muchos cultivos de amapola blanca". Así lo ha asegurado el teniete de unidad de la Policía Judicial, Valentín Martínez-Reche Pérez, que explicado la razón por la que se concentran tantas platnaciones en al región.

Uno de los motivos, según ha explicado en Castilla-La Mancha Media, es que "hay una empresa que hace fabricación de derivados del opio, la principal productora de morfina del mundo". Esta empresa tiene muchas plantaciones en España, la mayoría de en Castilla-La Mancha. En concreto, muchas de estas plantaciones legales están en Toledo. "Esa empresa transforma la planta de la dormidera o papaver somniferum, y fabrica medicamentos fundamentalmente como morfina, codeína, tebaína", ha señalado

"Existen las plantaciones legales, que son las que están autorizadas por la empresa española de medicamentos, y existen unas plantaciones que son espontáneas, que surgen espontáneamente por efecto del viento, el polen se difumina y a la temporada siguiente nos encontramos con que ha surgido una plantación en un campo donde no había nada", ha destacado.

A continuación, ha reseñado que "no se puede plantar ningún tipo de sustancia estupefaciente. No se puede plantar marihuana y no se puede plantar amapola blanca".