Forbes publica la lista de las mejores canciones de los 90 y hay una clara ganadora

Gamma-Rapho via Getty Images

Los noventa fueron una época de grandes cambios en el mundo musical. El hip hop, por ejemplo, ganó popularidad y comenzó a enfocarse en narrar las dificultades de la comunidad negra en Estados Unidos. Al mismo tiempo, géneros como el rock, el grunge, el hard rock y el metal incorporaron nuevos sonidos que ampliaron su audiencia. También la utilización de instrumentos electrónicos transformó la concepción, producción e interpretación de la música.

En este contexto, 'Forbes' elaboró una lista de las 50 canciones más destacadas de la década. La canción que se lleva el primer lugar, considerada como la mejor de los 90 es 'I Will Always Love You' de Whitney Houston, lanzada en 1992.

Según Forbes, "La interpretación de Whitney Houston del sencillo "I Will Always Love You" de Dolly Parton cautivó al público con su profundidad emocional y su increíble destreza vocal. La canción, que aparece en la película El guardaespaldas, pasó un récord de 14 semanas en la cima de la lista Hot 100. La conmovedora actuación de Houston y el mensaje atemporal de amor y pérdida de la canción la han convertido en un clásico perdurable".

Otras canciones del ranking

Además de esta canción, en la lista elaborada por 'Forbes' también aparecen otros clásicos.

En la segunda posición, Forbes ubica a "Vogue" de Madonna, lanzada en 1990. La canción permaneció varias semanas en la cima de las listas y consolidó a Madonna como una artista capaz de crear éxitos.

lanzada en 1990. La canción permaneció varias semanas en la cima de las listas y consolidó a Madonna como una artista capaz de crear éxitos. En el tercer puesto, se encuentra "Don't Speak" de No Doubt, lanzada en 1996. Una balada que explora el dolor de una relación que se desmorona. La emotiva letra y la conmovedora voz de Gwen Stefani hicieron que la canción se sintiera como un himno generacional, especialmente porque contaba la historia de la separación de dos miembros de la banda.

lanzada en 1996. Una balada que explora el dolor de una relación que se desmorona. La emotiva letra y la conmovedora voz de Gwen Stefani hicieron que la canción se sintiera como un himno generacional, especialmente porque contaba la historia de la separación de dos miembros de la banda. En el cuarto lugar, Forbes destaca "My Heart Will Go On" de Celine Dion, lanzada en 1997. Aunque inicialmente Celine no quería grabar la canción, su esposo y manager insistieron en que lo hiciera. Escrita para la película 'Titanic', la canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década, ganando el Óscar a la Mejor Canción Original.

lanzada en 1997. Aunque inicialmente Celine no quería grabar la canción, su esposo y manager insistieron en que lo hiciera. Escrita para la película 'Titanic', la canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década, ganando el Óscar a la Mejor Canción Original. En el quinto puesto se encuentra "Iris" de Goo Goo Dolls, l anzada en 1998.

anzada en 1998. En el sexto lugar, 'Forbes' menciona "Smooth" de Santana, con Rob Thomas, lanzada en 1999. La poderosa melodía lo convirtió en un triunfo en los Grammy.

con Rob Thomas, lanzada en 1999. La poderosa melodía lo convirtió en un triunfo en los Grammy. Por último, en la séptima posición de esta lista de 50 temas, se destaca "Waterfalls" de TLC, lanzada en 1995, cuyo impacto en las listas también fue espectacular.

En la lista también aparecen otras canciones como "Wanabbe" de las 'Spice Girls', "Criminal" de Fiona Apple o "Wonderwall" de 'Oasis'.