Grecia saca del olvido su propia Riviera Maya: del s. VI y a 20 kilómetros de Atenas

The Ellinikon

Situada a 20 kilómetros al sur de la capital griega, este destino cuenta con multitud de atractivos que le convierten en un lugar ideal para una escapada. Para comenzar, se trata de un lugar lleno de historia. En los siglos VI y VII a.C los griegos escogieron este sitio para construir varios templos dedicados a Poseidón (dios de los mares, ríos y océanos) y Apolo (dios de las artes, la sanación y las profecías).

Varios siglos después, los atenienses comenzaron a levantar casas y hoteles para veranear en la zona, donde los ricos y famosos como María Callas eran habituales. A pesar de ello, el destino continuaba siendo aún desconocido para la gran mayoría de turistas, que solo acudían a la zona para embarcar en transbordadores con destino al puerto del Pireo.

Actualmente, se trata de un destino inmobiliario para inversores extranjeros y locales, y cuenta con numerosos hoteles de cinco estrellas como el Four Seasons o el One & Only Resorts. En este último se ha anunciado además, el que será el mayor proyecto inmobiliario de Europa, el Ellinikon, que pretende convertirse en una ciudad inteligente tres veces más grande que Mónaco. De hecho, aquí se encuentra el rascacielos más alto de Grecia, con 200 metros, la Torre Riviera.

Aunque la inversión en un inicio era local e internacional, tras el estallido de la crisis financiera mundial de 2008-2009 y la gran deuda soberana griega, que provocó un alto nivel de desempleo y una caída drástica del PIB, Panas comenzó a centrarse más en atraer clientes internacionales.

Un terreno que serviría para pagar parte de la deuda griega

La enorme crisis a la que se enfrentaba Grecia provocó que el país comenzase a necesitar rescates internacionales para intentar sobrevivir. Uno de ellos, de más de 200.000 millones de euros otorgado por los acreedores europeos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenían ciertas condiciones, como las privatizaciones de activos estatales para pagar la deuda creciente del país.

Entre estos activos se encontraban los más de 6,2 millones de metros cuadrados donde se encontraba el antiguo aeropuerto de la capital, el Ellinikon, el cual fue abandonado en 2001. También sirvió como centro deportivo durante los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004 e incluso como un alojamiento de emergencia para los inmigrantes.

No sería hasta 2014 cuando el Gobierno griego vendería finalmente el terreno de Lamda Development por casi 1.000 millones de euros, con los que pudo pagar parte de la enorme deuda que tenía. Finalmente en 2021 comenzó la construcción. "Este proyecto se inició en una época en la que Grecia estaba en bancarrota. Ahora estamos volviendo a poner a Grecia en el mapa, pero esta vez por razones positivas", afirma el consejero delegado de Lamda Development.

El nuevo proyecto va tomando impulso

Diez años después de la venta, el proyecto comienza a coger forma. El terreno cuenta con 173 apartamentos con balcón o terraza, algunos de ellos con piscinas y jardines colgantes. También comienzan a verse las primeras villas frente al mar.

La intención es que cuente con colegios, centros comerciales, un puerto deportivo con 400 amarres, un hotel Mandarin Oriental, un casino Hard Rock y el mayor parque costero del mundo. En total, habrá unas 8.000 nuevas viviendas una vez termine el proyecto y se espera que los primeros residentes lleguen en Navidades de 2026.

Cabe destacar que, algunas de las residencias, diseñadas por arquitectos como Bjarke Ingel Group, tendrán un precio de a partir de 6.000 euros el metro cuadrado. De hecho, las que se encuentran en primera línea de playa cotizan a 15.000 euros el metro cuadrado.

Sin embargo, a pesar de los altos precios de las viviendas, 315 viviendas en primera línea de playa ya se han vendido y al menos el 65% de 500 apartamentos ya está reservado. Según estiman sus promotores, Ellinikon aportará un 2,5% al PIB griego, creando hasta 80.000 puestos de trabajo y atrayendo a millones de visitantes anuales.

Algunas cuestiones pendientes

Sin embargo, algunos de los alcaldes de las zonas circundantes no piensan lo mismo que ellos, ya que creen que este nuevo proyecto provocará aún más tráfico del que tienen. "Tenemos exceso de tráfico a diario, incluso en esta primera fase del proyecto", afirma Andreas Kondylis, escogido tres veces alcalde. "Imagínase lo que ocurrirá cuando se desplacen a trabajar hasta aquí más de 100.000 personas".

Asimismo, otra de las grandes incógnitas que plantea el proyecto es el transporte, y es que, además de un breve paso subterráneo, no se ha anunciado ningún plan de ampliación del metro hasta el barrio colindante de Glyfada. Sin embargo, el ministro de Estado Akis Skertsos, ha afirmado que el desarrollo completo del lugar llegará después de 2030 por lo que "tenemos tiempo suficiente por delante para estudiar y madurar nuevos proyectos de gestión del exceso de tráfico".

Por otra parte, además de los políticos, varios vecinos se han manifestado en contra de la construcción, que según denuncian, incumple varias normativas como la de mantener los escombros regados para evitar que se vuelen.

Ahora, queda esperar si el proyecto logra contentar a todos los sectores de la población, encontrando el equilibrio entre los residentes y los inversores, revitalizando el territorio pero también su economía.