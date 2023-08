Idealista lanza las ofertas irrechazables: viviendas desde 8.000€

Adquirir una vivienda actualmente se ha convertido en una tortura para la mayoría de los interesados. Las condiciones económicas de las familias, la disparada inflación que lleva afectando al continente desde el inicio de la guerra en Ucrania y la subida del Euríbor durante los últimos meses, hacen muy complicado plantearse la compra de un domicilio en estos momentos.

Por esta razón y aprovechando la situación en la que se encuentran algunos pisos, Idealista, la web de alquiler y compra de viviendas, ha lanzado una oferta difícilmente rechazable aunque con algunos matices y letra pequeña que pueden condicionar su venta.

Esta última promoción consta de más de 200 casas y pisos repartidos por toda la geografía española y que se encuentran okupados, motivo por el cual se pueden conseguir desde 7.000 euros. Aunque puede parece un problema de especial gravedad, si deja el asunto en manos de un gabinete especializado en okupaciones, todo podría resolverse con mayor brevedad de tiempo.

Pese a ello, es importante ser conocedor de quiénes son los okupas, quién es el dueño del domicilio -si un banco o un particular-, si el piso tiene cargas no declaradas, el estado de la vivienda (esto es algo más complicado, ya que en la web especifican que no se pueden realizar visitas) o si el actual okupa tiene ficheros de morosidad o cualquier dato adicional que aporte información.

Piso en Santa Cruz (Córdoba) por 9.800€

El primer domicilio ofertado por el portal de compra-venta se corresponde con un piso de 54 metros cuadrados ubicado en la calle Montoro del barrio periférico de Santa Cruz -sector sur-, en Córdoba capital, que cuenta con alrededor de mil habitantes.

El piso consta de dos dormitorios y un baño y se puede obtener por menos de 10.000 euros: 9.800, por lo que el metro cuadrado está a 181€, toda una ganga para una o dos personas.

Piso en venta en Talavera de la Reina (Toledo) por 8.000€



Piso en Talavera de la Reina Idealista

En segundo lugar y por un precio de 8.000 euros se puede conseguir una vivienda de 79 metros cuadrados en la calle de San Miguel s/n de la localidad toledana de Talavera de la Reina, con tres dormitorios y un baño.

Al igual que ocurre con el anterior, se trata de un piso okupado y según la información especificada, es de segunda mano y se encuentra en un buen estado.

Casa en Hormigos (Toledo) por 140.400 €

Casa en Hormigos, Toledo Idealista

Sin abandonar la provincia de Toledo, también podemos encontrar un chalet por 140.000 euros. Se trata de una casa de lujo, con 252 de metros cuadrados, tres dormitorios y dos baños.

Ubicado en la calle Virgen de la Higuera s/n de la pequeña localidad de Hormigos (700 habitantes en 2020), se trata de una casa de segunda mano y que se encuentra en un buen estado de conservación pese a estar okupada.

Piso en Torrevieja (Alicante) por 21.500€

El Molino, Torrevieja Idealista

Ubicado en el barrio de El Molino, en la localidad alicantina de Torrevieja, este piso cuenta con 90 metros cuadrados, tres habitaciones y un baño. Se trata de un primero exterior aunque sin ascensor, y su precio está en 21.500 euros.

Es una vivienda de segunda mano y también se apunta a que se encuentra en buen estado. Por todo ello, se considera una gran opción de mercado en un momento tan complicado para los compradores.