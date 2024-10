Instagram cierra la cuenta de Cristina Fallarás tras publicar las denuncias contra Errejón

La periodista Cristina Fallarás ha denunciado este sábado que la red social Instagram ha cerrado su cuenta pocos días después de que publicara la primera acusación anónima por violencia machista contra el exportavoz de Sumar, Iñigo Errejón.

La periodista ha hecho pública una captura de pantalla en la que Instagram le informa que ha "suspendido" su cuenta "porque esta o la actividad en ella no cumplen con las normas comunitarias".

"En este momento, estoy furiosa y con mucho temor. Desde que publiqué esta semana el testimonio contra Errejón me han llegado más de un millar de mensajes", ha señalado la periodista en una entrevista en TVE.

"Si esa cuenta no se me devuelve todos esos testimonios de esas mujeres quedan perdidos. Eso me parece gravísimo, un ataque contra todas. Mi cuenta es una cuenta donde las mujeres se relatan", ha defendido.

Según la periodista, este es un "ataque de Instagram y Meta contra esta lucha de las mujeres por evidenciar las agresiones sexuales que sufrimos".

"Tengo la sensación de que nos están dejando sin vías de expresión, que nos van cerrando todos los cauces por los cuales podemos relatarnos, que otros contenidos no le molestan, pero nuestras vidas sí", ha señalado.

Esta no es la primera vez que Instagram cierra el perfil de Fallarás, que ya vivió un episodio similar el pasado 1 de marzo.